В Одесской области 19-летний мошенник обманул людей на 100 тысяч гривен

Мошенник звонил якобы от имени банка. Фото: иллюстративное/Новини.LIVE

Шесть жителей разных областей стали жертвами 19-летнего афериста из Березовского района. Парень выдавал себя за сотрудника банка и выманивал деньги у клиентов.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в среду, 1 января.

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Как работала схема

Парень находил номера телефонов на страницах пострадавших в соцсетях. Звоня им, он представлялся сотрудником банка и сообщал, что неизвестные пытаются снять деньги с их счетов. Чтобы спасти средства, нужно срочно перечислить их со старого счета на новый, только что открытый "банкиром". В эту историю поверили трое мужчин из Черниговской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областей. Злоумышленник получил от них более 57 тыс. грн.

Новые сделки

Парня разоблачили полицейские. Но пока длилось судебное дело, он продолжал заниматься мошенничеством. При этом юноша немного "модифицировал" схему. Теперь он просил людей для "спасения" денег дать ему возможность войти в их личные кабинеты и заблокировать банковские карты. Для этого потерпевшие должны были дать ему конфиденциальные данные своих карт и специальные одноразовые коды от банковских операторов. Таким образом молодой человек обманул еще трех граждан из Николаевщины, Ровенщины и Винницкой области на общую сумму более 51 тыс. грн.

Что решил суд

Суд учел юный возраст мошенника и его искреннее раскаяние. Парню заменили четыре года заключения двумя годами испытательного срока. Если же он снова возьмется за старое — придется сесть в тюрьму.

Раньше мы сообщали, какие сообщения на телефон лучше сразу удалить. Также мы рассказывали, как мошенники присваивают деньги клиентов Сбербанка.