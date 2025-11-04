Відео
Головна Одеса Осінь в Одесі — якою погодою буде сьогодні

Осінь в Одесі — якою погодою буде сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 05:46
Оновлено: 18:59
Погода в Одесі 4 листопада: помірна температура та сильний вітер, опадів не очікується
Люди гуляють осіннім парком Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 4 листопада, в Одесі буде помірна температура. Синоптики опадів не прогнозують, однак очікується чималий вітер. Мешканцям та гостям ще вдастся насолодитися осінніми пейзажами міста. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Однак очікується вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі впаде до +11…+13°C, удень підніметься до +14…+16°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Можливий туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура становитиме +8…+13 °C, вдень підніметься до +13…+18 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів. 

Прогноз погди в Одесі та обласі
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли про те, синоптикиня Наталка Діденко попередила про зміну погоди. Також ми писали, що на сонці було зафіксовано декілька спалахів.

погода Одеса Одеська область прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
