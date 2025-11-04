Погода в Одесі 4 листопада: помірна температура та сильний вітер, опадів не очікується

Люди гуляють осіннім парком Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 4 листопада, в Одесі буде помірна температура. Синоптики опадів не прогнозують, однак очікується чималий вітер. Мешканцям та гостям ще вдастся насолодитися осінніми пейзажами міста.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Однак очікується вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі впаде до +11…+13°C, удень підніметься до +14…+16°C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Можливий туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура становитиме +8…+13 °C, вдень підніметься до +13…+18 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

Нагадаємо, ми повідомляли про те, синоптикиня Наталка Діденко попередила про зміну погоди. Також ми писали, що на сонці було зафіксовано декілька спалахів.