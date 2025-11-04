Погода в Одесі 4 листопада: помірна температура та сильний вітер, опадів не очікується

Осінь в Одесі — якою погодою буде сьогодні
У вівторок, 4 листопада, в Одесі буде помірна температура. Синоптики опадів не прогнозують, однак очікується чималий вітер. Мешканцям та гостям ще вдастся насолодитися осінніми пейзажами міста.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
В Одесі сьогодні очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Однак очікується вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі впаде до +11…+13°C, удень підніметься до +14…+16°C.
Погода в Одеській області
На Одещині сьогодні також буде мінлива хмарність. Місцями невеликий дощ. Можливий туман. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вночі температура становитиме +8…+13 °C, вдень підніметься до +13…+18 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.
