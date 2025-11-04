Погода в Одессе 4 ноября: умеренная температура и сильный ветер, осадков не ожидается

Люди гуляют по осеннему парку Одессы. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

Во вторник, 4 ноября, в Одессе будет умеренная температура. Синоптики осадков не прогнозируют, однако ожидается немалый ветер. Жителям и гостям еще удастся насладиться осенними пейзажами города.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня ожидается переменная облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Однако ожидается ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью упадет до +11...+13°C, днем поднимется до +14...+16°C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Возможен туман. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью температура составит +8...+13 °C, днем поднимется до +13...+18 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

