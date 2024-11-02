Погода на 3 листопада в Одесі: вітер до 20 м/с та небезпека мін на пляжах

Люди ідуть містом. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі завтра, 3 листопада, буде вітряною та прохолодною. Вночі в регіоні очікуються сильні пориви північно-західного вітру, що можуть досягати 20 м/с. В області оголошено штормове попередження.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди на 3 листопада

По Одесі: мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви до 20 м/с. Температура вночі +2...+4 °C, вдень +9...+11°C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

По Одеській області: мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі пориви до 20 м/с. Температура вночі від -1°C до +4°C, вдень +7...+12°C. На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Штормове попередження

У зв'язку з погіршенням погодних умов, одеська мерія звертається до жителів та гостей міста з проханням дотримуватись обережності. Рекомендується максимально обмежити переміщення, особливо для літніх людей, дітей та вагітних жінок. Не залишайте транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, оскільки внаслідок сильного вітру можливе падіння гілок і кабелів.

Мінна небезпека

Також в Чорному морі спостерігається підвищена мінна небезпека. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів може призвести до їх дрейфування вздовж узбережжя, що становить загрозу для людей. Мерія наголошує на необхідності уникати перебування в пляжній зоні в умовах шторму. У разі виявлення підозрілих предметів, які нагадують міни, не слід їх чіпати. Негайно повідомте про це за номером 102.

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