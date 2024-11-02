Погода на 3 ноября в Одессе: ветер до 20 м/с и опасность мин на пляжах

Люди идут по городу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе завтра, 3 ноября, будет ветреной и прохладной. Ночью в регионе ожидаются сильные порывы северо-западного ветра, достигающие 20 м/с. В области объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды на 3 ноября

По Одессе переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью порывы до 20 м/с. Температура ночью +2...+4°C, днем +9...+11°C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

По Одесской области переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью порывы до 20 м/с. Температура ночью от -1°C до +4°C, днем +7...+12°C. На автодорогах области видимость добра.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Штормовое предупреждение

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к жителям и гостям города с просьбой соблюдать осторожность. Рекомендуется максимально ограничить перемещение, особенно для пожилых, детей и беременных женщин. Не оставляйте транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как из-за сильного ветра возможно падение веток и кабелей.

Минная опасность

Также в Черном море наблюдается повышенная минная опасность. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей может привести к их дрейфованию вдоль побережья, что представляет угрозу для людей. Мэрия отмечает необходимость избегать пребывания в пляжной зоне в условиях шторма. В случае обнаружения подозрительных предметов, напоминающих мины, не следует трогать их. Немедленно сообщите об этом по номеру 102.

Напомним, синоптики рассказали, как изменится в Украине погода в выходные, ведь надвигается активный циклон. Также мы писали о том, что ноябрь 2024 обещает быть непростым для украинцев также из-за ряда мощных магнитных бурь.