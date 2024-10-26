Прогноз погоди в Одесі на 27 жовтня: сонячно та тепло

Жовте листя на деревах у парку. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 27 жовтня, одеситів та жителів області очікує мінлива хмарність, без опадів. Вранці можлива поява слабкого туману. Завдяки теплій та сухій погоді мешканці зможуть насолодитися комфортним осіннім днем.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі на 27 жовтня

Завтра в Одесі мінлива хмарність без опадів. Температура вночі триматиметься на рівні +7...+9 °С, вдень підвищиться до +16...+ 18 °С. Вітер буде південний, зі швидкістю 6-11 м/с.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 27 жовтня

В області нічна температура становитиме +4...+9 °С, а вдень підвищиться до +14...+19 °С. Вночі та вранці слабкий туман, який може знизити видимість до 200-500 метрів на автошляхах області, тому водіям слід бути обачними.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди на Одещині на найближчі 5 днів

Над Одеською областю та морським узбережжям встановиться антициклон Xelat, що принесе стабільну, суху погоду без опадів.

Температура повітря:

Нічна: +2...+7 °C

Денна: +15... +20 °C

Атмосферні умови:

Місцями вночі та вранці очікується слабкий туман.

Високий атмосферний тиск забезпечить ясну погоду з мінливою хмарністю.

Температура морської води: +15…+16 °C

Хвилювання моря: легке.

Нагадаємо, що протягом 26-27 жовтня в Україні погода буде сонячною та сухою. Суттєвих опадів не передбачається. Раніше ми повідомляли, що в Україну завітав антициклон Xelat.