Прогноз погоды в Одессе на 27 октября: солнечно и тепло

Желтые листья на деревьях в парке. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 27 октября, одесситов и жителей области ожидает переменная облачность и без осадков. Утром возможно появление слабого тумана. Благодаря теплой и сухой погоде жители смогут насладиться комфортабельным осенним днем.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе на 27 октября

Завтра в Одессе переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет держаться на уровне +7...+9°С, днем поднимется до +16...+18°С. Ветер будет южный, со скоростью 6-11 м/с.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 27 октября

В области ночная температура будет составлять +4...+9°С, а днем поднимется до +14...+19°С. Ночью и утром слабый туман, который может снизить видимость до 200-500 метров на дорогах области, поэтому водителям следует быть осмотрительными.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды на Одесской области на ближайшие 5 дней

Над Одесской областью и морским побережьем установится антициклон "Xelat", что принесет стабильную сухую погоду без осадков.

Температура воздуха:

Ночью: +2...+7°C

Днем: +15... +20°C

Атмосферные условия:

Местами ночью и утром ожидается слабый туман.

Высокое атмосферное давление обеспечит ясную погоду с переменной облачностью.

Температура морской воды: +15…+16°C

Волнение моря: лёгкое.

Напомним, что в течение 26-27 октября в Украине погода будет солнечной и сухой. Существенных осадков не предполагается. Ранее мы сообщали, что Украину посетил антициклон Xelat.