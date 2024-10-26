Прогноз погоды в Одессе на 27 октября: солнечно и тепло

Последние октябрьские дни — прогноз погоды в Одессе на завтра
Завтра, 27 октября, одесситов и жителей области ожидает переменная облачность и без осадков. Утром возможно появление слабого тумана. Благодаря теплой и сухой погоде жители смогут насладиться комфортабельным осенним днем.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе на 27 октября
Завтра в Одессе переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет держаться на уровне +7...+9°С, днем поднимется до +16...+18°С. Ветер будет южный, со скоростью 6-11 м/с.
Погода в Одесской области 27 октября
В области ночная температура будет составлять +4...+9°С, а днем поднимется до +14...+19°С. Ночью и утром слабый туман, который может снизить видимость до 200-500 метров на дорогах области, поэтому водителям следует быть осмотрительными.
Прогноз погоды на Одесской области на ближайшие 5 дней
Над Одесской областью и морским побережьем установится антициклон "Xelat", что принесет стабильную сухую погоду без осадков.
Температура воздуха:
- Ночью: +2...+7°C
- Днем: +15... +20°C
Атмосферные условия:
Местами ночью и утром ожидается слабый туман.
Высокое атмосферное давление обеспечит ясную погоду с переменной облачностью.
- Температура морской воды: +15…+16°C
- Волнение моря: лёгкое.
Напомним, что в течение 26-27 октября в Украине погода будет солнечной и сухой. Существенных осадков не предполагается. Ранее мы сообщали, что Украину посетил антициклон Xelat.
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