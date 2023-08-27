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Остання неділя літа: яка температура Чорного моря в Одесі

27 серпня 2023 04:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Температура моря сьогодні — Чорне море 27 серпня
Одеське морське узбережжя. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Останні вихідні цього літа одесити активно проводять біля морського узбережжя. І дуже тепла погода цьому усіляко сприяє.

Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 27 серпня.

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Температура Чорного моря

Цьогоріч серпень став найтеплішим місяцем літа. Температура не тільки повітря, а й Чорного моря била усі рекорди. Середній показник коливався між +22 та +27 градусів. А біля берегів Одеської області стовпчики термометра показують 26.6°C

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Температура води сьогодні трохи вище, ніж в середньому в цей день в останні роки. Її значення зросло як за останні 20 днів, так і за останній тиждень. Рівно рік тому в цей день температура води в цьому місці була 25°C. Діапазон температур води в Одесі в серпні становить від 27 до 27 градусів.

Графік зміни температури в Одесі за останній місяць. Фото: highcharts.com

Нагадаємо, через аномальну спеку у Греції спалахнули лісові пожежі: рятувальники виявили 18 жертв. До того ж від високої температури потерпають й інші країни ЄС. 

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