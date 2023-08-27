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Последнее воскресенье лета: какая температура Черного моря в Одессе

27 августа 2023 04:58
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Температура моря сегодня - Черное море 27 августа
Одесское морское побережье. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Последние выходные этим летом одесситы активно проводят у морского побережья. И очень теплая погода этому всячески способствует.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 27 августа.

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Температура Черного моря

В этом году август стал самым теплым месяцем лета. Температура не только воздуха, но и Черного моря била все рекорды. Средний показатель колебался между +22 и +27 градусами. А у берегов Одесской области столбики термометра показывают 26.6°C

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Температура воды сегодня чуть-чуть выше, чем в среднем в этот день в последние годы. Ее значение выросло как за последние 20 дней, так и за последнюю неделю. Ровно год назад в этот день температура воды была 25°C. Диапазон температур воды в Одессе составляет от 27 до 27 градусов.

График изменения температуры в Киеве за последний месяц. Фото: highcharts.com

Напомним, из-за аномальной жары в Греции вспыхнули лесные пожары: спасатели обнаружили 18 жертв. К тому же, от высокой температуры страдают и другие страны ЕС.

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