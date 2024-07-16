Робота ЦНАПів Одеси в останній день оновлення даних: черги з охочих

Черги у ЦНАПі Одеси. Фото: Новини.LIVE

У зв'язку з масовим оновленням персональних даних, у Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) Одеси утворилися великі черги. Через великий попит програма часто "підвисає", адже кількість охочих оновити документи становить набагато більше, ніж була на початку. У зв'язку з цим сьогодні ЦНАПи Одеси працюють до останнього клієнта.

Про це повідомив виконуючий обов'язки директора департаменту надання адміністративних послуг Одеської міської ради Денис Кравченко.

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"Якщо першого місяця в день ми оновлювали десь приблизно 200 — 300 людей, то на сьогоднішній день кількість десь зросла до 2 тисяч на день. Вчора, позавчора було приблизно 1,7 тисячі — 1,8 тисячі. І вони всі встигли оновитися. Для цього у нас задіяні максимально всі адміністратори, навіть ті, хто не займається прийомом документів", — повідомив Денис Кравченко.

Денис Кравченко про роботу ЦНАПів. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що за останні два місяці ЦНАП Одеси обробив дані понад 25 тисяч осіб. Хоча система часто зависає останні десять тижнів, адміністрація установи працює максимально, щоб усі встигли оновити дані. На випадок відключення світла використовуються генератори, хоча це впливає на роботу кондиціонерів.

Безкінечне оновлення

Своєї черги для оновлення даних чекають не тільки ті одесити, які максимально відтягували цей момент, але й такі, які були впевнені, що проблем з документами в них не виникне. Одесит Артур за рішенням ВЛК обмежено придатний до військової служби, тож регулярно з’являвся за викликом для оновлення даних. З набранням чинності нового закону про мобілізацію, Артур вирішив не поспішати, а в останні дні до ТЦК та СП потрапити не зміг через черги, тож сьогодні прийшов до ЦНАПу.

"Я навіть сьогодні прийшов з самого ранку, щоб спробувати потрапити всередину і оновити дані. Сподіваюся, що встигну це зробити. Якщо скажуть, що я придатний — оскаржувати рішення не буду",— розповідає Артур.

Артру про великі черги. Фото: Новини.LIVE

Також у черзі очікують й родичі тих, кому стан здоров'я не дозволяє проходити військову службу. Наталя — мати одесита, який непридатний через інвалідність, зазначила, що підтверджувати тяжку хворобу сина потрібно кожен рік.

"В нього дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, але треба вчинити згідно закону та оновити дані все одно. Ми вже колись підтверджували, а тепер потрібно ще раз поновити дані, тому що такий закон прийняли, що треба поновлювати кожен рік. Треба підтверджувати, що стан здоров'я не дозволяє служити", — поділилась Наталя.

Одеситка Наталя про оновлення даних свого сина. Фото: Новини.LIVE

Більше про мобілізацію

Нагадаємо, що всі військовозобов'язані в Україні повинні до 16 липня оновити свої облікові дані в ТЦК та СП, в іншому випадку — їм загрожує штраф.

Також ми писали, закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, змінив правила отримання відстрочки від військової служби для військовозобов'язаних. Так, через зниження призовного віку з 27 до 25 років право на відстрочку втратили 25- і 26-річні чоловіки. Натомість на неї можуть розраховувати 12 категорій громадян.