Работа ЦПАУ Одессы в последний день обновления данных: очереди из желающих

Очереди в ЦПАУ Одессы. Фото: Новини.LIVE

В связи с массовым обновлением персональных данных в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) Одессы образовались большие очереди. Из-за большого спроса программа часто "подвисает", ведь количество желающих обновить документы гораздо больше, чем было вначале. В связи с этим сегодня ЦПАУ Одессы работают до последнего клиента.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента предоставления административных услуг Одесского городского совета Денис Кравченко.

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"Если в первый месяц в день мы обновляли примерно 200-300 человек, то на сегодняшний день количество где-то возросло до 2 тысяч в день. Вчера, позавчера было примерно 1,7 тысячи — 1,8 тысячи. И они все успели обновиться. Для этого у нас задействованы максимально все администраторы, даже те, кто не занимается приемом документов", — сообщил Денис Кравченко.

Денис Кравченко о работе ЦНАПов. Фото: Новини.LIVE

Он добавил, что за последние два месяца ЦПАУ Одессы обработал данные более 25 тысяч человек. Хотя система часто зависает последние десять недель, администрация учреждения работает максимально, чтобы все успели обновить данные. В случае отключения света используются генераторы, хотя это влияет на работу кондиционеров.

Бесконечное обновление

Своей очереди для обновления данных ждут не только одесситы, которые максимально оттягивали этот момент, но и те, кто были уверены, что проблем с документами у них не возникнет. Одессит Артур по решению ВВК ограниченно пригоден к военной службе, поэтому регулярно появлялся по вызову для обновления данных. Со вступлением в силу нового закона о мобилизации Артур решил не спешить, а в последние дни в ТЦК и СП попасть не смог из-за очередей, поэтому сегодня пришел в ЦПАУ.

"Я даже сегодня пришел с самого утра, чтобы попытаться попасть внутрь и обновить данные. Надеюсь, что успею это сделать. Если скажут, что я годен — обжаловать решение не буду", — рассказывает Артур.

Артур о больших очередях. Фото: Новини.LIVE

Также в очереди ожидают и родственники тех, кому состояние здоровья не разрешает проходить военную службу. Наталья, мать одессита, не пригодного из-за инвалидности, отметила, что подтверждать тяжелую болезнь сына нужно каждый год.

"У него очень серьезные проблемы со здоровьем, но нужно поступить согласно закону и обновить данные все равно. Мы уже когда-то подтверждали, а теперь нужно еще раз обновить данные, потому что такой закон приняли, что нужно обновлять каждый год. Надо подтверждать, что состояние здоровья не позволяет служить", — поделилась Наталья.

Одесситка Наталья про обновление данных своего сына. Фото: Новини.LIVE

Больше о мобилизации

Напомним, что все военнообязанные в Украине должны до 16 июля обновить свои учетные данные в ТЦК и СП, в противном случае им грозит штраф.

Также мы писали, что закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, изменил правила получения отсрочки от военной службы для военнообязанных. Так, из-за снижения призывного возраста с 27 до 25 лет право на отсрочку потеряли 25- и 26-летние мужчины. На него же могут рассчитывать 12 категорий граждан.