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Останній день літа: яка температура Чорного моря сьогодні

31 серпня 2023 04:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Температура моря сьогодні — Чорне море 31 серпня
Люди відпочивають біля моря. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Температура Чорного моря продовжує бити власні рекорди. Станом на кінець серпня стовпчики термометрів вражають дедалі більше, наче літо й не закінчується. 

Новини.LIVE знають яка буде температура води сьогодні, 31 серпня.

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Температура Чорного моря

Сьогодні температура води в Одесі становить 26.5°C. Це дуже тепла і комфортна вода для тривалого купання в будь-якій водоймі. Вважається, що це — ідеальні умови, при яких можна перебувати без найменшого дискомфорту. Але варто пам'ятати, що при такій температурі води дуже швидко розмножуються різні хвороботворні організми. У будь-якому випадку важлива і загальна погода. Так, температура повітря водночас досягне 26°C.

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Фактичні значення температури води поблизу берега можуть відрізнятися на кілька градусів у порівнянні із зазначеними значеннями. Це буває помітно після сильного дощу або після тривалих періодів сильних вітрів. Деякі низові вітру призводять до того, що холодні глибокі води замінюють поверхневі, які були нагріті сонцем.

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Одеської та Миколаївської областей. Вода там прогрілася до +26°С. 

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Нагадаємо, в Португалії зафіксували, ймовірно, рекордну температуру цьогоріч. Позначки термометрів сягнули 46,4°C.

Також цього літа в Південній Кореї аномальна спека забрала життя 23 осіб. Люди непритомніють просто на вулиці через рекордні показники температури, яка місцями упродовж червня-липня сягала до +47°C.

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