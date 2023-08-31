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Последний день лета: какая температура Черного моря сегодня

31 августа 2023 04:58
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Температура моря сегодня – Черное море 31 августа
Люди отдыхают у моря. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Температура Черного моря продолжает бить свои рекорды. По состоянию на конец августа столбики термометров поражают все больше, словно лето и не кончается.

Новини.LIVE знают, какая будет температура воды сегодня, 31 августа.

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Температура Черного моря

В настоящее время температура воды в Одессе составляет 26.5°C. Это очень теплая и комфортная вода для длительного купания в любом водоеме. Считается, что это — идеальные условия, при которых можно находиться без малейшего дискомфорта. Но следует помнить, что при такой температуре воды очень быстро размножаются разные болезнетворные организмы. В любом случае важна и общая погода. Да, температура воздуха в это же время достигнет 26°C.

Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Фактические значения температуры воды у берега могут отличаться на несколько градусов по сравнению с указанными значениями. Это бывает заметно после сильного дождя или после продолжительных периодов сильных ветров. Некоторые низовые ветра приводят к тому, что холодные глубокие воды заменяют поверхностные, нагретые солнцем.

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Одесской и Николаевской областей. Вода там прогрелась до +26°С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Напомним, в Португалии зафиксировали, вероятно, рекордную температуру в этом году. Отметки термометров составили 46,4°C.

Также этим летом в Южной Корее аномальная жара унесла жизни 23 человек. Люди падают в обморок прямо на улице из-за рекордных показателей температуры, которая местами в течение июня-июля достигала +47°C.

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