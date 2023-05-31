Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 31 травня

Останній день весни: якою буде погода в Одесі сьогодні
31 травня 2023 06:30
Мама з дитиною гуляє біля фонтану. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
В останній весняний день на одеситів чекає теплий день без опадів. Температура морської води вже прогрілась до 21°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 14-16°С, вдень 23-25°С.
- Температура морської води 20-21°С.
- Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
- Вологість — 68%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер північний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
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