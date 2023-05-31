Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 31 травня

Мама з дитиною гуляє біля фонтану. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

В останній весняний день на одеситів чекає теплий день без опадів. Температура морської води вже прогрілась до 21°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 14-16°С, вдень 23-25°С.

Температура морської води 20-21°С.

Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.

Вологість — 68%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 9-14 м/с.

Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.

На автошляхах області видимість добра.

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