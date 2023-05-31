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Останній день весни: якою буде погода в Одесі сьогодні

31 травня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 31 травня
Мама з дитиною гуляє біля фонтану. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В останній весняний день на одеситів чекає теплий день без опадів. Температура морської води вже прогрілась до 21°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів. 

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 14-16°С, вдень 23-25°С.
  • Температура морської води 20-21°С.
  • Атмосферний тиск — 761 мм рт. ст.
  • Вологість — 68%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
  • Вітер північний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 11-16°С, вдень 22-27°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Народна синоптикиня оприлюднила прогноз погоди по Україні на 31 травня. Наталка Діденко зазначила, що весна закінчиться тепло, втім, подекуди дощитиме, можливо, навіть грози. Детальний прогноз — читайте в матеріалі.

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