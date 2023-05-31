Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 31 мая.

Мама с ребенком гуляет возле фонтана. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

В последний весенний день одесситов ожидает теплый день без осадков. Температура морской воды уже прогрелась до 21°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.

Температура морской воды 20-21°С.

Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.

Влажность — 68%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.

На автодорогах области видимость добра.

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Народный синоптик обнародовала прогноз погоды по Украине на 31 мая. Наталья Диденко отметила, что весна закончится тепло, впрочем, иногда будет дождь, возможно, даже грозы. Подробный прогноз — читайте в материале.