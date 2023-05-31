Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 31 мая.

Последний день весны: какой будет погода в Одессе сегодня
31 мая 2023 06:30
Мама с ребенком гуляет возле фонтана. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
В последний весенний день одесситов ожидает теплый день без осадков. Температура морской воды уже прогрелась до 21°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.
- Температура морской воды 20-21°С.
- Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
- Влажность — 68%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер северный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
Народный синоптик обнародовала прогноз погоды по Украине на 31 мая. Наталья Диденко отметила, что весна закончится тепло, впрочем, иногда будет дождь, возможно, даже грозы. Подробный прогноз — читайте в материале.