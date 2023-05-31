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Последний день весны: какой будет погода в Одессе сегодня

31 мая 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 31 мая.
Мама с ребенком гуляет возле фонтана. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В последний весенний день одесситов ожидает теплый день без осадков. Температура морской воды уже прогрелась до 21°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.
  • Температура морской воды 20-21°С.
  • Атмосферное давление — 761 мм рт. ст.
  • Влажность — 68%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
  • Ветер северный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото:meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

Народный синоптик обнародовала прогноз погоды по Украине на 31 мая. Наталья Диденко отметила, что весна закончится тепло, впрочем, иногда будет дождь, возможно, даже грозы. Подробный прогноз — читайте в материале.

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