Головна Одеса Останній шанс відпочити — яка температура моря біля Одеси

Останній шанс відпочити — яка температура моря біля Одеси

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 05:37
Погода в Одесі 13 вересня — який прогноз температури та моря
Мама з дітьми на пляжі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 13 вересня, погода в Одесі буде вже не такою літньою, однак опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря прогріється до +23 °C. Море все ще буде теплим. В області також опадів не прогнозують.  

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Температура повітря вдень сягне +21...+23 °C, уночі +17...+19 °C.

Погода в Одеській області

В області також прогнозуюєтся мінлива хмарність. Вдень без істотних опадів. Температура повітря сягатиме +21...+26 °C. Видимість на автошляхах добра.

Одеса
Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот

Яка температура морської води

Море й досі залишається теплим. Його температура сягатиме до +21...+22 °C. Вода буде комфортною, однак температура повітря може дещо заважати. Однак насолодитися купальним сезоном все ще можливо.

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

Нагадаємо, ми писали, що синоптикиня Діденко сспрогнозувала погоду на вихідні — очікується перерва між дощами. Також ми писали про те, в яких регіонах очікуються дощі.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
