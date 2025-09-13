Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Последний шанс отдохнуть — какая температура моря возле Одессы

Последний шанс отдохнуть — какая температура моря возле Одессы

Ua ru
Дата публикации 13 сентября 2025 05:37
Погода в Одессе 13 сентября - какой прогноз температуры и моря
Мама с детьми на пляже в Одессе. Фото: Новости.LIVE

Сегодня, 13 сентября, погода в Одессе будет уже не такой летней, однако осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха прогреется до +23 °C. Море все еще будет теплым. В области также осадков не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Температура воздуха днем достигнет +21...+23 °C, ночью +17...+19 °C.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется переменная облачность. Днем без существенных осадков. Температура воздуха будет достигать +21...+26 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Одеса
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот

Какая температура морской воды

Море до сих пор остается теплым. Его температура будет достигать +21...+22 °C. Вода будет комфортной, однако температура воздуха может несколько мешать. Однако насладиться купальным сезоном все еще возможно.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, мы писали, что синоптик Диденко спрогнозировала погоду на выходные — ожидается перерыв между дождями. Также мы писали о том, в каких регионах ожидаются дожди.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы море температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации