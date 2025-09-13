Погода в Одессе 13 сентября - какой прогноз температуры и моря

Мама с детьми на пляже в Одессе. Фото: Новости.LIVE

Сегодня, 13 сентября, погода в Одессе будет уже не такой летней, однако осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха прогреется до +23 °C. Море все еще будет теплым. В области также осадков не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Температура воздуха днем достигнет +21...+23 °C, ночью +17...+19 °C.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется переменная облачность. Днем без существенных осадков. Температура воздуха будет достигать +21...+26 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот

Какая температура морской воды

Море до сих пор остается теплым. Его температура будет достигать +21...+22 °C. Вода будет комфортной, однако температура воздуха может несколько мешать. Однако насладиться купальным сезоном все еще возможно.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, мы писали, что синоптик Диденко спрогнозировала погоду на выходные — ожидается перерыв между дождями. Также мы писали о том, в каких регионах ожидаются дожди.