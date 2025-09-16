Погода в Одесі 16 вересня: температура повітря і море

Люди на морі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 вересня, погода в Одесі буде вже не такою теплою, як в перші дні осені, однак істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря прогріється до +24 °C. Море буде дещо прохолоднішим, але все ще комфортним для купання. В області також без істотних опадів сьогодні.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Сьгодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Температура повітря вдень підніметься +22...+24 °C, уночі +14...+16 °C.

Погода в Одеській області

В області також прогнозуюєтся мінлива хмарність. Без істотних опадів Температура повітря сягатиме +21...+26 °C. Видимість на автошляхах добра.

Яка температура морської води

Море сьогодні все ще буде теплим. Його температура сягатиме до +20...+21 °C. Купатися сьогодні буде комфортно. А містяни та гості зможуть ще насолодитися купальним сезоном.

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

