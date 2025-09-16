Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаTravelПромоПсихологіяКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Відпочинок на морі — якою буде температура води біля Одеси

Відпочинок на морі — якою буде температура води біля Одеси

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 05:37
Погода в Одесі 16 вересня: температура повітря і море
Люди на морі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 вересня, погода в Одесі буде вже не такою теплою, як в перші дні осені, однак істотних опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря прогріється до +24 °C. Море буде дещо прохолоднішим, але все ще комфортним для купання. В області також без істотних опадів сьогодні.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Сьгодні в Одесі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Температура повітря вдень підніметься +22...+24 °C, уночі +14...+16 °C.

Погода в Одеській області

В області також прогнозуюєтся мінлива хмарність. Без істотних опадів Температура повітря сягатиме +21...+26 °C. Видимість на автошляхах добра.

Останній шанс відпочити на морі — якою буде температура води - фото 1

Яка температура морської води

Море сьогодні все ще буде теплим. Його температура сягатиме до +20...+21 °C. Купатися сьогодні буде комфортно. А містяни та гості зможуть ще насолодитися купальним сезоном.

Пожежна небезпека на Одещині

Погодні умови на Одещині сьогодні сприятимуть переважно високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності відкритого вогню.

Нагадаємо, ми писали, що Укргідрометеоцентрі розповіли, які області сьогодні заллє дощами. Також ми повідомляли про те, якою буде погода в Києві сьогодні.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації