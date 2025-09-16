Видео
Отдых на море — какой будет температура воды возле Одессы

Отдых на море — какой будет температура воды возле Одессы

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 05:37
Погода в Одессе 16 сентября: температура воздуха и море
Люди на море в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 16 сентября, погода в Одессе будет уже не такой теплой, как в первые дни осени, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха прогреется до +24 °C. Море будет несколько прохладнее, но все еще комфортным для купания. В области также без существенных осадков сегодня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Температура воздуха днем поднимется +22...+24 °C, ночью +14...+16 °C.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков Температура воздуха будет достигать +21...+26 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Последний шанс отдохнуть на море — какой будет температура воды - фото 1

Какая температура морской воды

Море сегодня все еще будет теплым. Его температура будет достигать +20...+21 °C. Купаться сегодня будет комфортно. А горожане и гости смогут еще насладиться купальным сезоном.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

Напомним, мы писали, что Укргидрометеоцентре рассказали, какие области сегодня зальет дождями. Также мы сообщали о том, какой будет погода в Киеве сегодня.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
