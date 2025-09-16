Погода в Одессе 16 сентября: температура воздуха и море

Люди на море в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 16 сентября, погода в Одессе будет уже не такой теплой, как в первые дни осени, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха прогреется до +24 °C. Море будет несколько прохладнее, но все еще комфортным для купания. В области также без существенных осадков сегодня.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Температура воздуха днем поднимется +22...+24 °C, ночью +14...+16 °C.

Погода в Одесской области

В области также прогнозируется переменная облачность. Без существенных осадков Температура воздуха будет достигать +21...+26 °C. Видимость на автодорогах хорошая.

Какая температура морской воды

Море сегодня все еще будет теплым. Его температура будет достигать +20...+21 °C. Купаться сегодня будет комфортно. А горожане и гости смогут еще насладиться купальным сезоном.

Пожарная опасность в Одесской области

Погодные условия в Одесской области сегодня будут способствовать преимущественно высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии открытого огня.

