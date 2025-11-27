Погода в Одесі на 27 листопада: тепло, без значних опадів та слабкий вітер

Люди відпочивають біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У четвер, 27 листопада, в Одесі температура повітря буде достатньо теплою. Синоптики не передбачають значних опадів. Сильного вітру також очікувати не варто.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

В Одесі сьогодні буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11…+13 °C, вдень — +14...+16 °C.

Погода в Одеській області

На Одещині сьогодні також буде мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +8…+13°C, вдень становитиме +14…+19 °C. На автошляхах туман, видимість 200-500 метрів.

Прогноз погоди в Одесі та області. Фото: скриншот Гідрометцентр

