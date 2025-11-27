Погода в Одессе на 27 ноября: тепло, без значительных осадков и слабый ветер

Люди отдыхают у моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 27 ноября, в Одессе температура воздуха будет достаточно теплой. Синоптики не предусматривают значительных осадков. Сильного ветра также ожидать не стоит.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °C, днем — +14...+16 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13°C, днем составит +14...+19 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

