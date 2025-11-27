Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Последний теплые дни — какой будет погода в Одессе сегодня

Последний теплые дни — какой будет погода в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 01:46
обновлено: 18:30
Погода в Одессе на 27 ноября: тепло, без значительных осадков и слабый ветер
Люди отдыхают у моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В четверг, 27 ноября, в Одессе температура воздуха будет достаточно теплой. Синоптики не предусматривают значительных осадков. Сильного ветра также ожидать не стоит.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

В Одессе сегодня будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 °C, днем — +14...+16 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области сегодня также будет переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +8...+13°C, днем составит +14...+19 °C. На автодорогах туман, видимость 200-500 метров.

Прогноз погоди в Одесі та області
Прогноз погоды в Одессе и области. Фото: скриншот Гидрометцентр

Напомним, мы сообщали, где сегодня ожидаются дожди и морозы. Также мы писали, что в некоторых областях будет до +20 °С.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды погода в Украине
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации