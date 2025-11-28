Відео
Головна Одеса Отруєння чадним газом на Одещині — у лікарні дитина

Отруєння чадним газом на Одещині — у лікарні дитина

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 09:25
Отруєння чадним газом на Одещині: що сталося
Карета швидкої допомоги. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З початком опалювального сезону на Одещині зростає кількість випадків отруєнь чадним газом. Черговий інцидент стався у Плахтіївці, де до лікарні потрапили дорослий і підліток. Рятувальники нагадують: несправні печі й відсутність тяги залишаються однією з головних причин таких небезпечних ситуацій. Фахівці закликають мешканців уважно стежити за опаленням у своїх будинках.

Про це повідомили в ДСНС Одещини.

Читайте також:

Випадок отруєння

У селі Плахтіївка Білгород-Дністровського району до медиків звернулися 44-річний чоловік та 13-річний підліток. Обох ушпиталили з ознаками отруєння чадним газом. На місце виїхали рятувальники, які оглянули будинок. За їхніми словами, слідів горіння або пожежі не було. Попередньо встановлено, що причиною інциденту став витік чадного газу. У печі, яку використовували для обігріву, не було належної тяги, через що небезпечний газ накопичився в приміщенні.

Фахівці наголошують: навіть коротке перебування в приміщенні з чадним газом може становити загрозу для життя.

Симптоми отруєння, перша допомога та профілактика

Основні симптоми: 

  • головний біль і запаморочення;
  • нудота, слабкість, сонливість;
  • прискорене серцебиття;
  • у тяжких випадках — втрата свідомості.

Що робити при підозрі на отруєння:

  • Негайно вивести людину на свіже повітря.
  • Викликати швидку допомогу — навіть якщо симптоми слабшають.
  • Забезпечити тепло, розстебнути тісний одяг.
  • Не давати людині засинати до приїзду медиків.

Як уникнути небезпечних ситуацій:

  • регулярно перевіряти димоходи та вентиляцію;
  • не користуватися несправними печами чи газовими приладами;
  • встановити датчики чадного газу в будинку;
  • забезпечувати притік свіжого повітря під час опалення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що через популярний делікатес у Єгипті багато отруєнь. Також ми писали про те, що у Газмережі попередили про велику небезпеку в опалювальний сезон.

Одеса отруєння Одеська область газ Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
