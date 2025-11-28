Отруєння чадним газом на Одещині: що сталося

Отруєння чадним газом на Одещині — у лікарні дитина
З початком опалювального сезону на Одещині зростає кількість випадків отруєнь чадним газом. Черговий інцидент стався у Плахтіївці, де до лікарні потрапили дорослий і підліток. Рятувальники нагадують: несправні печі й відсутність тяги залишаються однією з головних причин таких небезпечних ситуацій. Фахівці закликають мешканців уважно стежити за опаленням у своїх будинках.
Про це повідомили в ДСНС Одещини.
Випадок отруєння
У селі Плахтіївка Білгород-Дністровського району до медиків звернулися 44-річний чоловік та 13-річний підліток. Обох ушпиталили з ознаками отруєння чадним газом. На місце виїхали рятувальники, які оглянули будинок. За їхніми словами, слідів горіння або пожежі не було. Попередньо встановлено, що причиною інциденту став витік чадного газу. У печі, яку використовували для обігріву, не було належної тяги, через що небезпечний газ накопичився в приміщенні.
Фахівці наголошують: навіть коротке перебування в приміщенні з чадним газом може становити загрозу для життя.
Симптоми отруєння, перша допомога та профілактика
Основні симптоми:
- головний біль і запаморочення;
- нудота, слабкість, сонливість;
- прискорене серцебиття;
- у тяжких випадках — втрата свідомості.
Що робити при підозрі на отруєння:
- Негайно вивести людину на свіже повітря.
- Викликати швидку допомогу — навіть якщо симптоми слабшають.
- Забезпечити тепло, розстебнути тісний одяг.
- Не давати людині засинати до приїзду медиків.
Як уникнути небезпечних ситуацій:
- регулярно перевіряти димоходи та вентиляцію;
- не користуватися несправними печами чи газовими приладами;
- встановити датчики чадного газу в будинку;
- забезпечувати притік свіжого повітря під час опалення.
Нагадаємо, ми повідомляли, що через популярний делікатес у Єгипті багато отруєнь. Також ми писали про те, що у Газмережі попередили про велику небезпеку в опалювальний сезон.
Читайте Новини.LIVE!