Отравление угарным газом в Одесской области: что произошло

Карета скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С началом отопительного сезона в Одесской области растет количество случаев отравлений угарным газом. Очередной инцидент произошел в Плахтиевке, где в больницу попали взрослый и подросток. Спасатели напоминают: неисправные печи и отсутствие тяги остаются одной из главных причин таких опасных ситуаций. Специалисты призывают жителей внимательно следить за отоплением в своих домах.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Случай отравления

В селе Плахтиевка Белгород-Днестровского района к медикам обратились 44-летний мужчина и 13-летний подросток. Обоих госпитализировали с признаками отравления угарным газом. На место выехали спасатели, которые осмотрели дом. По их словам, следов горения или пожара не было. Предварительно установлено, что причиной инцидента стала утечка угарного газа. В печи, которую использовали для обогрева, не было должной тяги, из-за чего опасный газ накопился в помещении.

Специалисты отмечают: даже короткое пребывание в помещении с угарным газом может представлять угрозу для жизни.

Симптомы отравления, первая помощь и профилактика

Основные симптомы:

головная боль и головокружение;

тошнота, слабость, сонливость;

учащенное сердцебиение;

в тяжелых случаях - потеря сознания.

Что делать при подозрении на отравление:

Немедленно вывести человека на свежий воздух.

Вызвать скорую помощь — даже если симптомы ослабевают.

Обеспечить тепло, расстегнуть тесную одежду.

Не давать человеку засыпать до приезда медиков.

Как избежать опасных ситуаций:

регулярно проверять дымоходы и вентиляцию;

не пользоваться неисправными печами или газовыми приборами;

установить датчики угарного газа в доме;

обеспечивать приток свежего воздуха во время отопления.

