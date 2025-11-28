Отравление угарным газом в Одесской области: что произошло

Отравление угарным газом на Одесчине — в больнице ребенок
С началом отопительного сезона в Одесской области растет количество случаев отравлений угарным газом. Очередной инцидент произошел в Плахтиевке, где в больницу попали взрослый и подросток. Спасатели напоминают: неисправные печи и отсутствие тяги остаются одной из главных причин таких опасных ситуаций. Специалисты призывают жителей внимательно следить за отоплением в своих домах.
Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.
Случай отравления
В селе Плахтиевка Белгород-Днестровского района к медикам обратились 44-летний мужчина и 13-летний подросток. Обоих госпитализировали с признаками отравления угарным газом. На место выехали спасатели, которые осмотрели дом. По их словам, следов горения или пожара не было. Предварительно установлено, что причиной инцидента стала утечка угарного газа. В печи, которую использовали для обогрева, не было должной тяги, из-за чего опасный газ накопился в помещении.
Специалисты отмечают: даже короткое пребывание в помещении с угарным газом может представлять угрозу для жизни.
Симптомы отравления, первая помощь и профилактика
Основные симптомы:
- головная боль и головокружение;
- тошнота, слабость, сонливость;
- учащенное сердцебиение;
- в тяжелых случаях - потеря сознания.
Что делать при подозрении на отравление:
- Немедленно вывести человека на свежий воздух.
- Вызвать скорую помощь — даже если симптомы ослабевают.
- Обеспечить тепло, расстегнуть тесную одежду.
- Не давать человеку засыпать до приезда медиков.
Как избежать опасных ситуаций:
- регулярно проверять дымоходы и вентиляцию;
- не пользоваться неисправными печами или газовыми приборами;
- установить датчики угарного газа в доме;
- обеспечивать приток свежего воздуха во время отопления.
