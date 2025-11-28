Видео
Отравление угарным газом на Одесчине — в больнице ребенок

Отравление угарным газом на Одесчине — в больнице ребенок

Дата публикации 28 ноября 2025 09:25
Отравление угарным газом в Одесской области: что произошло
Карета скорой помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С началом отопительного сезона в Одесской области растет количество случаев отравлений угарным газом. Очередной инцидент произошел в Плахтиевке, где в больницу попали взрослый и подросток. Спасатели напоминают: неисправные печи и отсутствие тяги остаются одной из главных причин таких опасных ситуаций. Специалисты призывают жителей внимательно следить за отоплением в своих домах.

Об этом сообщили в ГСЧС Одесской области.

Случай отравления

В селе Плахтиевка Белгород-Днестровского района к медикам обратились 44-летний мужчина и 13-летний подросток. Обоих госпитализировали с признаками отравления угарным газом. На место выехали спасатели, которые осмотрели дом. По их словам, следов горения или пожара не было. Предварительно установлено, что причиной инцидента стала утечка угарного газа. В печи, которую использовали для обогрева, не было должной тяги, из-за чего опасный газ накопился в помещении.

Специалисты отмечают: даже короткое пребывание в помещении с угарным газом может представлять угрозу для жизни.

Симптомы отравления, первая помощь и профилактика

Основные симптомы:

  • головная боль и головокружение;
  • тошнота, слабость, сонливость;
  • учащенное сердцебиение;
  • в тяжелых случаях - потеря сознания.

Что делать при подозрении на отравление:

  • Немедленно вывести человека на свежий воздух.
  • Вызвать скорую помощь — даже если симптомы ослабевают.
  • Обеспечить тепло, расстегнуть тесную одежду.
  • Не давать человеку засыпать до приезда медиков.

Как избежать опасных ситуаций:

  • регулярно проверять дымоходы и вентиляцию;
  • не пользоваться неисправными печами или газовыми приборами;
  • установить датчики угарного газа в доме;
  • обеспечивать приток свежего воздуха во время отопления.

Напомним, мы сообщали, что из-за популярного деликатеса в Египте много отравлений. Также мы писали о том, что в Газсети предупредили о большой опасности в отопительный сезон.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
