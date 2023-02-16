Гарні фото Одеси у лютому — фото Одеси від Новини.LIVE

Одесити живуть із вірою в перемогу

Чим ближче до весни, тим більше усміхнених одеситів на вулицях. Люди відпочивають та насолоджуються життям.

Як живе місто в різний час доби бачила фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська.

Хоч на вулиці ще не дуже тепло, сонячні промені вже радують містян та гостей Одеси. Хтось вийшов на прогулянку з друзями, хтось з дітьми чи домашніми улюбленцями, а хтось просто занурився у читання нової книги на свіжому повітрі.

Ввечері місто сяє вже зовсім іншими фарбами. Й охочих пройтись та насолодитись його красою та колоритом чимало.

Фото: Новини.LIVE