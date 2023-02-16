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Пахне весною: Одеса очима фотографа Новини.LIVE

16 лютого 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гарні фото Одеси у лютому — фото Одеси від Новини.LIVE
Одесити живуть із вірою в перемогу
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Чим ближче до весни, тим більше усміхнених одеситів на вулицях. Люди відпочивають та насолоджуються життям. 

Як живе місто в різний час доби бачила фотокореспондентка Новини.LIVE Юлія Браславська. 

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Хоч на вулиці ще не дуже тепло, сонячні промені вже радують містян та гостей Одеси. Хтось вийшов на прогулянку з друзями, хтось з дітьми чи домашніми улюбленцями, а хтось просто занурився у читання нової книги на свіжому повітрі. 

одеса

одеса

одеса

одеса

Ввечері місто сяє вже зовсім іншими фарбами. Й охочих пройтись та насолодитись його красою та колоритом чимало.

Нічна Одеса

Нічна Одеса

Нічна Одеса

Нічна Одеса

Фото: Новини.LIVE

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