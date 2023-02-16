Хорошие фото Одессы в феврале — фото Одессы от Новости.LIVE

Пахнет весной: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE
Чем ближе к весне, тем больше улыбчивых одесситов на улицах. Люди отдыхают и наслаждаются жизнью.
Как живет город в разное время суток видела фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.
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Хотя на улице еще не очень тепло, солнечные лучи уже радуют горожан и гостей Одессы. Кто-то вышел на прогулку с друзьями, кто-то с детьми или домашними любимцами, а кто-то просто погрузился в чтение новой книги на свежем воздухе.
Вечером город сияет уже совсем другими красками. И желающих пройтись и насладиться его красотой и колоритом немало.
Фото: Новини.LIVE