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Пахнет весной: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE

16 февраля 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Хорошие фото Одессы в феврале — фото Одессы от Новости.LIVE
Одесситы живут с верой в победу
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Чем ближе к весне, тем больше улыбчивых одесситов на улицах. Люди отдыхают и наслаждаются жизнью.

Как живет город в разное время суток видела фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.

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Хотя на улице еще не очень тепло, солнечные лучи уже радуют горожан и гостей Одессы. Кто-то вышел на прогулку с друзьями, кто-то с детьми или домашними любимцами, а кто-то просто погрузился в чтение новой книги на свежем воздухе.

одесса

одесса

одесса

одесса

Вечером город сияет уже совсем другими красками. И желающих пройтись и насладиться его красотой и колоритом немало.

Ночная Одесса

Ночная Одесса

Ночная Одесса

Ночная Одесса

Фото: Новини.LIVE

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