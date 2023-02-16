Хорошие фото Одессы в феврале — фото Одессы от Новости.LIVE

Одесситы живут с верой в победу

Чем ближе к весне, тем больше улыбчивых одесситов на улицах. Люди отдыхают и наслаждаются жизнью.

Как живет город в разное время суток видела фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.

Хотя на улице еще не очень тепло, солнечные лучи уже радуют горожан и гостей Одессы. Кто-то вышел на прогулку с друзьями, кто-то с детьми или домашними любимцами, а кто-то просто погрузился в чтение новой книги на свежем воздухе.

Вечером город сияет уже совсем другими красками. И желающих пройтись и насладиться его красотой и колоритом немало.

Фото: Новини.LIVE