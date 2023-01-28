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Паління шкодить не лише здоров'ю, а й гаманцю: на Одещині найближчим часом зростуть ціни на сигарети

28 січня 2023 17:40
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова
На Одещині найближчим часом зростуть ціни на сигарети
В середньому одна пачка здорожчає на 9 гривень
639320e36705d-foto-145.jpg - Анастасія Рвачова

Вже найближчим часом одеситам доведеться більше платити за сигарети. Ціна на тютюнові вироби виросте через підняття вартості акцизу.

Про це на брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента Ростислав Шурма.

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"Один із компенсаторів – підвищення податків шкідливого споживання. Це тютюн, алкоголь та викопне паливо. Ми будемо доводити ставки акцизних податків до середнього європейського рівня. Дуже важливе питання — адміністрування. З тютюном частка нелегалу досягає 30%, з алкоголем — ще більше", — наголосив Шурма.

Скільки доведеться заплатити

В Україні в 2023 пачка цигарок подорожчає приблизно на 14 гривень.

  • найдешевші цигарки подорожчають до 70 гривень за пачку;
  • сигарети середнього цінового сегмента коштуватимуть близько 84 гривень;
  • за преміумсегмент потрібно буде віддати близько 95 гривень.

Також в Офісі президента України запропонували перекласти на безготівковий формат торгівлю підакцизними товарами, зокрема алкоголем та сигаретами. Метою такої ініціативи є боротьби з несплатою акцизу.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Новини.LIVE голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, що відбувається з податками в країні, як Верховна Рада пропонує розв'язати проблему контрабанди та які післявоєнні проєкти розробляються вже сьогодні. 

Додамо, що в Одеській області поліція затримала чоловіка, який торгував нелегальним товаром. На контрафактних сигаретах та самогоні горе-бізнесмен "заробив" понад 100 тисяч грн.

Тим часом протягом 2022 року підприємці Одеської області сплатили до держбюджету 1,6 мільярда гривень військового збору. Якщо порівнювати з минулим роком, ця сума зросла на 577,2 мільйона гривень, або на 55 відсотків.

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