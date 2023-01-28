Курение вредит не только здоровью, но и кошельку: в Одесской области в ближайшее время вырастут цены на сигареты
Уже в ближайшее время одесситам придется больше платить за сигареты. Цена на табачные изделия вырастет из-за повышения стоимости акциза.
Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма.
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"Один из компенсаторов — повышение налогов вредного потребления. Это табак, алкоголь и ископаемое топливо. Мы будем доводить ставки акцизных налогов до среднего европейского уровня. Очень важный вопрос — администрирование. С табаком доля нелегала достигает 30%, с алкоголем — еще больше", — подчеркнул Шурма.
Сколько придется заплатить
В Украине в 2023 году пачка сигарет подорожает примерно на 14 гривен.
- самые дешевые сигареты подорожают до 70 гривен за пачку;
- сигареты среднего ценового сегмента будут стоить около 84 гривен;
- за премиум-сегмент нужно будет отдать около 95 гривен.
Также в Офисе президента Украины предложили перевести на безналичный формат торговлю подакцизными товарами, в частности, алкоголем и сигаретами. Целью такой инициативы является борьба с неуплатой акциза.
Напомним, ранее в интервью Новини.LIVE председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев рассказал, что происходит с налогами в стране, как Верховная Рада предлагает решить проблему контрабанды и какие послевоенные проекты разрабатываются уже сегодня.
Добавим, что в Одесской области полиция задержала мужчину, торговавшего нелегальным товаром. На контрафактных сигаретах и самогоне горе-бизнесмен заработал более 100 тысяч грн.
Между тем, в течение 2022 года предприниматели Одесской области уплатили в госбюджет 1,6 миллиарда гривен военного сбора. Если сравнивать с прошлым годом, то эта сумма выросла на 577,2 миллиона гривен, или на 55 процентов.