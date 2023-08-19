Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 серпня

Палюче сонце: якою буде погода в Одесі сьогодні
19 серпня 2023 06:30
Діти грають під фонтаном. Фото: google
Сьогодні, 19 серпня, справжня спека окутає Одеську область. В деяких населених пунктах повітря зігріється до +36°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 21-23°С, вдень 29-31°С.
- Температура морської води 24-25°С
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 48%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 18-23°С, вдень 29-34°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
19 серпня буде спекотно. Водночас по всій території України очікують невелику хмарність. У кількох західних регіонах буде дощ. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.