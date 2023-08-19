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Палюче сонце: якою буде погода в Одесі сьогодні

19 серпня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 серпня
Діти грають під фонтаном. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 19 серпня, справжня спека окутає Одеську область. В деяких населених пунктах повітря зігріється до +36°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 21-23°С, вдень 29-31°С.
  • Температура морської води 24-25°С
  • Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
  • Вологість — 48%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 18-23°С, вдень 29-34°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

 

Погода в Україні

19 серпня буде спекотно. Водночас по всій території України очікують невелику хмарність. У кількох західних регіонах буде дощ. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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