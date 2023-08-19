Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 19 серпня

Діти грають під фонтаном. Фото: google

Сьогодні, 19 серпня, справжня спека окутає Одеську область. В деяких населених пунктах повітря зігріється до +36°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 21-23°С, вдень 29-31°С.

Температура морської води 24-25°С

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 48%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 18-23°С, вдень 29-34°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

19 серпня буде спекотно. Водночас по всій території України очікують невелику хмарність. У кількох західних регіонах буде дощ. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.