Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 августа.

Дети играют под фонтаном. Фото: google

Сегодня, 19 августа, настоящая жара окутает Одесскую область. В некоторых населtнных пунктах воздух согреется до +36°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 21-23°С, днем ​​29-31°С.

Температура морской воды 24-25°С

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 48%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-23°С, днем ​​29-34°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

19 августа будет жарко. В то же время по всей территории Украины ожидают небольшую облачность. В нескольких западных регионах ожидается дождь. Подробный прогноз погоды читайте в материале.