Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 августа.

Палящее солнце: какой будет погода в Одессе сегодня
19 августа 2023 06:30
Дети играют под фонтаном. Фото: google
Сегодня, 19 августа, настоящая жара окутает Одесскую область. В некоторых населtнных пунктах воздух согреется до +36°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 21-23°С, днем 29-31°С.
- Температура морской воды 24-25°С
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 48%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 18-23°С, днем 29-34°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
19 августа будет жарко. В то же время по всей территории Украины ожидают небольшую облачность. В нескольких западных регионах ожидается дождь. Подробный прогноз погоды читайте в материале.