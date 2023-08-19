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Палящее солнце: какой будет погода в Одессе сегодня

19 августа 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 19 августа.
Дети играют под фонтаном. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 19 августа, настоящая жара окутает Одесскую область. В некоторых населtнных пунктах воздух согреется до +36°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 21-23°С, днем ​​29-31°С.
  • Температура морской воды 24-25°С
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность — 48%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью 18-23°С, днем ​​29-34°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

19 августа будет жарко. В то же время по всей территории Украины ожидают небольшую облачность. В нескольких западных регионах ожидается дождь. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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