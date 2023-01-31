Одесити за рік придбали понад 100 тисяч авто

Електромобілі не мають великий попит

За 2022 рік в Одесі зареєстрували та перереєстрували майже 112 тисяч автомобілів. Частка електромобілів становить всього трохи більш як дві тисячі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

"Новий календарний рік — це привід оглянутись на рік попередній та підбити підсумки. 2022 був роком випробувань. Ми працювали для вас в умовах повітряних тривог та відключень електропостачання. Ми тримали свій тиловий фронт та були поруч, щоб громадяни мали змогу отримувати якісний державний сервіс. Всі 13 територіальних сервісних центрів МВС Одещини працювали та продовжують працювати. Ми майже не зупинялись. Всі центри працюють за принципом екстериторіальності з вівторка по суботу, без перерви на обід", — розповів Михайло Козловський.

Сервісні центри МВС Одещини за цей важкий рік:

зареєстрували та перереєстрували майже 112 тисяч автомобілів, з них 2116 – електромобілів;

прийняли 89 тисяч теоретичних та практичних іспитів;

видали майже 75 тисяч посвідчень водія, з них 5 тисяч після втрати або викрадення, автомобільну родину поповнили 22 342 водії-початківці;

видано 785 міжнародних посвідчень водія;

видали 1278 свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;

видано 66 свідоцтва уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами.

В Україні з 14 грудня зміниться процедура реєстрації автомобілів

Починаючи із середи, 14 грудня, в Україні набувають чинності нові правила реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Тепер процедура реєстрації та перереєстрації транспортних засобів буде починатися з дослідження у фахівців експертної служби МЗС. Деталі читайте в матеріалі.