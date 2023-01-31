Топливо, газ, электро и гибрид: одесситы за год приобрели более 100 тысяч авто
За 2022 год в Одессе зарегистрировали и перерегистрировали около 112 тысяч автомобилей. Доля электромобилей составляет всего чуть более двух тысяч.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
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"Новый календарный год — это повод осмотреться на год предыдущий и подвести итоги. 2022 год был годом испытаний. Мы работали для вас в условиях воздушных тревог и отключений электроснабжения. Мы держали свой тыловой фронт и были рядом, чтобы граждане имели возможность получать качественный государственный сервис. Все 13 территориальных сервисных центров МВД Одесчины работали и продолжают работать. Мы почти не останавливались. Все центры работают по принципу экстерриториальности со вторника по субботу, без перерыва на обед", — рассказал Михаил Козловский.
Сервисные центры МВД Одесской области за этот тяжелый год:
- зарегистрировали и перерегистрировали около 112 тысяч автомобилей, из них 2116 — электромобилей;
- приняли 89 тысяч теоретических и практических экзаменов;
- выдали почти 75 тысяч водительских удостоверений, из них 5 тысяч после потери или угона, автомобильную семью пополнили 22 342 начинающих водителя;
- выдано 785 международных водительских удостоверений;
- выдали 1278 свидетельств о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы;
- выдано 66 свидетельства уполномоченного по безопасности перевозок опасных грузов автомобильными дорогами.
В Украине с 14 декабря изменится процедура регистрации автомобилей
Начиная со среды, 14 декабря, в Украине вступают в силу новые правила регистрации и перерегистрации транспортных средств. Теперь процедура регистрации и перерегистрации транспортных средств будет начинаться с исследования специалистов экспертной службы МИД. Подробности читайте в материале.