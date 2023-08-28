Армії передали паливо Медведчука, яке півтора року було під санкціями

Каністри для бензину. Фото: Армія.Inform

Паливо, яке зберігалося від початку війни в порту Миколаєва, передали на потреби ЗСУ. Відомо, що воно належало куму Путіна та зраднику України Віктору Медведчуку.

Про це Новини.LIVE дізналися з ухвали Івано-Франківського міського суду.

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У документі зазначають, що йдеться про майно ТОВ "Ойл Трансшипмент", яке на території нафтопереробного термінала.

Передали на ЗСУ

За даними слідства відомо, що у терміналі містилося понад 14 тисяч тонн дизельного пального та майже 2 тисячі тонн авіаційного палива JЕТ-А1.

Зазначимо, що після запровадження санкцій РНБО проти Медведчука швейцарська трейдерська компанія Proton Energy Group S.A. надіслала українським контрагентам лист про припинення постачання на територію України нафтопродуктів. У компанії пояснили, що на рішення трейдера вплинули події щодо мережі АЗС Glusco, що належить Glusko Energy SA, а також арешт у лютому 2021 року технологічного обсягу дизельного пального у трубопроводі, який належав компанії.

Медведчук хоче бути адвокатом в Україні

Нагадаємо, колишній народний депутат України Віктор Медведчук подав позов до заборони його адвокатської діяльності. Рішення було ухвалено Дисциплінарною палатою адвокатської комісії Київської області.

Додамо, У НАК "Нафтогаз України" розповіли про те, які ціни на природний газ запропонують населенню та підприємствам теплокомуненерго найближчого опалювального сезону. У компанії обіцяють стабільну вартість.