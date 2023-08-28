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Топливо компании Медведчука в Николаеве передали на нужды ВСУ

28 августа 2023 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Армии передали топливо Медведчука, полтора года находившееся под санкциями
Канистры для бензина. Фото: Армия.Inform
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Хранившееся с начала войны в порту Николаева топливо передали на нужды ВСУ. Известно, что оно принадлежало куму Путина и предателю Украины Виктору Медведчуку.

Об этом Новини.LIVE узнали по определению Ивано-Франковского городского суда.

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В документе отмечают, что речь идет об имуществе ООО "Ойл Трансшипмент", которое находится на территории нефтеперерабатывающего терминала.

Передали в ВСУ

По данным следствия, известно, что в терминале содержалось более 14 тысяч тонн дизельного топлива и около 2 тысяч тонн авиационного топлива JЕТ-А1.

Отметим, что после введения санкций СНБО против Медведчука швейцарская трейдерская компания Proton Energy Group SA направила украинским контрагентам письмо о прекращении поставок на территорию Украины нефтепродуктов. В компании объяснили, что на решение трейдера повлияли события по принадлежащей компании сети АЗС "Glusco" принадлежащей Glusko Energy SA, а также арест в феврале 2021 года технологического объема дизельного топлива в трубопроводе.

Медведчук хочет быть адвокатом в Украине

Напомним, бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук подал иск против запрета его адвокатской деятельности. Решение было принято Дисциплинарной палатой адвокатской комиссии в Киевской области.

В НАК "Нафтогаз Украины" рассказали о том, какие цены на природный газ предложат населению и предприятиям теплокоммунэнерго в ближайшем отопительном сезоне. В компании обещают стабильную стоимость.

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