Паливо знову дорожчає: одесити готуються економити

Автомобілі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вікторія Бєккєр Журналіст

Вартість пального знову б'є рекорди на українських АЗС. Ціни на бензин і дизельне пальне зростають майже щодня, дедалі більше вражаючи водіїв. Водночас це загальносвітова тенденція, вплинути на яку сьогодні практично неможливо.

Журналісти Новини.LIVE запитали водіїв, чи готові вони економити на пальному.

Ціни на пальне

Пальне дорожчає через загострення на Близькому Сході та зростання цін у Європі. До цього додалися складніша логістика, нестача готового пального і більший попит на дизель під час жнив. Тому закупівля обходиться дорожче, а слідом зростають і ціни на АЗС. Одесити стають заручниками ситуації, декому не заправити машину означає залишитися без доходу.

"Та, звісно, не буду заощаджувати. У мене є робота, я повинен працювати. У моєму випадку економія — це не варіант. Буду заправлятися по тій ціні, яка буде", — каже Сергій.

Сергій про роботу. Фото: Новини.LIVE

Поїздки містом

Підвищення цін не означає, що містяни повністю відмовляться від автомобілів. У повсякденному житті машина для багатьох залишається найзручнішим способом пересування. Водночас до кожної поїздки водії тепер ставитимуться уважніше.

"Не буду економити, я не так багато їжджу — мені вистачить по місту. Ні для кого це не буде приємною новиною. Звичайно, недобре, але що робити. Будемо їздити, коли потрібно", — ділиться Олена.

Олена про поїздки по місту. Фото: Новини.LIVE

Витрати на пальне тепер доводиться враховувати ще ретельніше. Але для тих, хто користується авто лише час від часу, зміни можуть бути не такими відчутними.

"Не дуже багато їжджу, тому я думаю, що не буду заощаджувати. Я не таксист, думаю, так: за хлібом і додому — і все. Навряд чи", — пояснює Олександр.

Олександр про кількість поїздок. Фото: Новини.LIVE

Економія пального

Не всі водії готові просто прийняти нові цінники на АЗС. Дехто вже шукає, на чому можна скоротити щоденні витрати. Найпростіший варіант — рідше сідати за кермо й відмовитися від зайвих поїздок.

"Буду економити, буду менше їздити. Це життя, війна йде. Як по-іншому?", — каже Микола.

Микола про економію. Фото: Новини.LIVE

Комфорт автомобіля

Та не всі готові змінювати звичний ритм через нові ціни. Для частини водіїв автомобіль — це передусім комфорт і зручність. І відмовлятися від цього вони поки не планують.

"Мені комфортно. А за комфорт треба платити. Якщо дорого, значить треба більше заробляти", — каже Петро.

Петро про комфорт. Фото: Новини.LIVE

Нові ціни на АЗС кожен водій відчуває по-своєму. Хтось скоротить поїздки, а хтось просто закладатиме більше грошей на пальне. Та повністю відмовлятися від автомобілів одесити зараз не збираються.

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