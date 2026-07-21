Протести по всій Україні: що думають одесити

Протест в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Українці вже не вперше виходять на масштабні акції протесту, до яких долучаються люди по всій країні. Так вони висловлюють свою позицію, коли не погоджуються з тим чи іншим рішенням — чи то зі спробою обмежити незалежність НАБУ та САП, чи з відставкою Михайла Федорова з посади міністра оборони. Не менш масштабними були й мітинги з вимогою спрямовувати бюджетні кошти на потреби ЗСУ. Такі акції проходили по всій Україні не один рік. Водночас думки щодо таких мітингів розділилися.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, як вони ставляться до протестів і чого очікують від цих акцій.

Право на протест

Протести збирають людей із різними поглядами, але спільним бажанням бути почутими. Для багатьох сама можливість вийти на вулицю й відкрито заявити про свою позицію вже має значення. Водночас спрогнозувати, чи змінять ці акції рішення влади, поки складно.

"Я вважаю, що громадяни повинні висловлювати свої думки з приводу розвитку суспільства, з приводу захисту України. І з приводу того, щоб Україна збереглася, треба громадську позицію висловлювати, навіть під час війни. Мирно висловлювати, але обов'язково висловлювати. Я думаю, якийсь дадуть результат, але важко прогнозувати, який", — ділиться Ігор.

Ігор про вираження громадської позиції. Фото: Новини.LIVE

Після тривалого періоду суспільної стриманості вуличні акції знову вимушено повертаються в публічний простір. Для частини одеситів це не лише реакція на конкретне кадрове рішення, а й показник того, наскільки люди готові впливати на події в країні.

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"Війна нас трішки прибила всіх до землі, і ми не виходили, не висловлювали думку, бо такі важкі часи. Але наразі я вважаю, що трошки накопичились внутрішні суперечності з цього приводу. Я можу бути згодна чи не згодна, але мені це подобається як соціальне явище, бо це самовираження нашого народу. Мені цікаво, чи прислухається влада до цього і наскільки гнучкою буде їх позиція, чи можемо ми як суспільство впливати на рішення влади, бо для мене це дуже важливо", — коментує Анастасія.

Анастасія про інтерес протестів. Фото: Новини. LIVE

Підтримка протестів не завжди означає очікування швидких змін. Для частини містян важливішим залишається сам факт того, що люди можуть відкрито говорити про незгоду та відстоювати власну позицію.

"Ну, якщо люди висловлюють свою думку, то чудово. Ми ж в незалежній державі живемо. Добре, коли люди мають свободу слова. Якщо це їхня позиція, вони вправі її відстоювати. Я не очікую конкретних результатів, але сподіваюся, що все на краще", — пояснює Віктор.

Віктор про свободу слова. Фото: Новини. LIVE

Одести продовжують стежити за перебігом вуличних акцій. Масовість протестів для частини містян уже свідчить про те, що суспільство очікує змін.

"Я думаю, якщо є мітинги, значить вони не просто так. Люди висловлюють свою думку. Просто так стільки людей не збирається. Я тільки спостерігаю і очікую, що будуть зміни накраще", — каже Катерина

Катерина про масовість протестів. Фото: Новини.LIVE

Без очікувань

Водночас частина одеситів ставиться до протестів стримано. Люди не завжди вірять, що такі акції можуть вплинути на ситуацію. На тлі постійної напруги дехто вже просто не має сил емоційно реагувати на нові події.

"Чесно, я вже так втомилася від цього всього, що я вже ніяк не ставлюся до мітингів. Вже просто немає сил, реакції нуль. Чесно, не очікую від них результатів, на жаль", — зазначає Юлія.



Юлія про відсутність сил. Фото: Новини. LIVE

Думки одеситів щодо протестів розділилися: одні бачать у них спосіб бути почутими, інші не вірять у швидкий результат. Водночас для багатьох сама можливість відкрито висловити свою позицію залишається важливою. Чи вплинуть акції на рішення влади, покаже час.

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