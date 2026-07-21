Протесты в связи с отставкой Федорова: что думают одесситы

Протест в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Украинцы уже не в первый раз выходят на массовые акции протеста, к которым присоединяются люди по всей стране. Так они выражают свою позицию, когда не согласны с тем или иным решением — будь то попытка ограничить независимость НАБУ и САП или отставка Михаила Федорова с поста министра обороны. Не менее масштабными были и митинги с требованием направлять бюджетные средства на нужды ВСУ. Такие акции проходили по всей Украине не один год. В то же время мнения по поводу таких митингов разделились.

Журналисты Новини.LIVE спросили у жителей Одессы, как они относятся к протестам и чего ожидают от этих акций.

Право на протест

Протесты собирают людей с разными взглядами, но с общим желанием быть услышанными. Для многих сама возможность выйти на улицу и открыто заявить о своей позиции уже имеет значение. В то же время предсказать, изменят ли эти акции решения властей, пока сложно.

"Я считаю, что граждане должны высказывать свои мысли по поводу развития общества, по поводу защиты Украины. И для того, чтобы Украина сохранилась, нужно выражать гражданскую позицию, даже во время войны. Мирно выражать, но обязательно выражать. Я думаю, что они принесут какой-то результат, но трудно прогнозировать, какой именно", — делится Игорь.

Игорь о выражении гражданской позиции. Фото: Новини.LIVE

После длительного периода общественной сдержанности уличные акции вновь вынужденно возвращаются в публичное пространство. Для части одесситов это не только реакция на конкретное кадровое решение, но и показатель того, насколько люди готовы влиять на события в стране.

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"Война нас всех немного прибила к земле, и мы не выходили, не высказывали мнение, потому что такие тяжелые времена. Но сейчас я считаю, что немного накопились внутренние противоречия по этому поводу. Я могу соглашаться или не соглашаться, но мне это нравится как социальное явление, потому что это самовыражение нашего народа. Мне интересно, прислушивается ли власть к этому и насколько гибкой будет их позиция, можем ли мы как общество влиять на решения власти, потому что для меня это очень важно", — комментирует Анастасия.

Анастасия об интересе к протестам. Фото: Новини.LIVE

Поддержка протестов не всегда означает ожидание быстрых перемен. Для части горожан важнее сам факт того, что люди могут открыто говорить о несогласии и отстаивать собственную позицию.

"Ну, если люди выражают своё мнение, то это замечательно. Мы же живём в независимом государстве. Хорошо, когда у людей есть свобода слова. Если это их позиция, они вправе её отстаивать. Я не ожидаю конкретных результатов, но надеюсь, что всё к лучшему", — объясняет Виктор.

Виктор о свободе слова. Фото: Новини.LIVE

Жители Одессы продолжают следить за ходом уличных акций. Массовость протестов для части горожан уже свидетельствует о том, что общество ожидает перемен.

"Я думаю, если проходят митинги, значит, они не просто так. Люди выражают своё мнение. Просто так столько людей не собирается. Я только наблюдаю и надеюсь, что будут перемены к лучшему", — говорит Катерина

Катерина про массовость протестов. Фото: Новини.LIVE

Без ожиданий

В то же время часть одесситов относится к протестам сдержанно. Люди не всегда верят, что такие акции могут повлиять на ситуацию. На фоне постоянной напряженности у некоторых уже просто нет сил эмоционально реагировать на новые события.

"Честно говоря, я уже так устала от всего этого, что никак не отношусь к митингам. Уже просто нет сил, реакции — ноль. Честно говоря, не жду от них результатов, к сожалению", — отмечает Юлия.

Юлия об отсутствии сил. Фото: Новини.LIVE

Мнения одесситов по поводу протестов разделились: одни видят в них способ быть услышанными, другие не верят в быстрый результат. В то же время для многих сама возможность открыто выразить свою позицию остается важной. Повлияют ли акции на решение властей, покажет время.

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