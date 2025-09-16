Відео
Паломники з Ізраїлю поїдуть до Одеси та Умань через Румунію

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 12:59
Паломники до Умані летітимуть через аеропорт Ясси
Паломники в Умані. Фото: Новини.LIVE

Цього року єврейські паломники знову поїдуть до Умані через Румунію, об’їжджаючи Молдову. Кишинівський аеропорт не буде використовуватися через невирішені фінансові та технічні питання. Основний потік туристів прилетить до Ясс, звідки автобусами та таксі продовжать шлях до Одеси, а потім до Умані.

Про це повідомили в "Радіо вільна Європа".

Читайте також:

Новий маршрут

Міжнародний аеропорт Ясси повідомив, що з 25 по 29 вересня працюватиме в особливому режимі, обслуговуючи чартерні рейси з Тель-Авіва. Для паломників організують спеціальний коридор, а на маршрутах будуть присутні поліцейські та жандарми.

"Якщо час вашого рейсу збігається з чартерними, радимо прибути за 3 години до вильоту, щоб уникнути затримок на пунктах контролю", — зазначили в аеропорту.

З Ясс паломники рушать до Одеси, а вже потім до Умані. В середньому дорога може зайняти до 10 годин, залежно від завантаженості української митниці.

Відмова Молдови

У 2023 році багато паломників літали через Кишинів, але цього року Молдова відмовилася від такого варіанту. Причинами стали борги Ізраїлю за заходи безпеки та перевантаженість аеропорту. Раніше пропонувалося побудувати тимчасовий термінал для обслуговування рейсів, проте домовленості не досягли.

У 2025 році переговори щодо прямого "повітряного мосту" знову провалилися: Молдова погоджувалася на близько 70 рейсів, а Ізраїль наполягав на 120. Внаслідок цього основний маршрут проходить через схід Румунії.

Нагадаємо, ми писали, Україна та Ізраїль оголосили про спільний проєкт, спрямований на безпеку десятків тисяч паломників, які відвідують Умань. Також ми повідомляли, що цьогоріч в Умані готуються зустрічати рекордну кількість паломників.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
