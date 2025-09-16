Паломники в Умань будут лететь через аэропорт Яссы

Паломники в Умани. Фото: Новости.LIVE

В этом году еврейские паломники снова поедут в Умань через Румынию, объезжая Молдову. Кишиневский аэропорт не будет использоваться из-за нерешенных финансовых и технических вопросов. Основной поток туристов прилетит в Яссы, откуда автобусами и такси продолжат путь в Одессу, а затем в Умань.

Об этом сообщили в "Радио свободная Европа".

Новый маршрут

Международный аэропорт Яссы сообщил, что с 25 по 29 сентября будет работать в особом режиме, обслуживая чартерные рейсы из Тель-Авива. Для паломников организуют специальный коридор, а на маршрутах будут присутствовать полицейские и жандармы.

"Если время вашего рейса совпадает с чартерными, советуем прибыть за 3 часа до вылета, чтобы избежать задержек на пунктах контроля", — отметили в аэропорту.

Из Ясс паломники отправятся в Одессу, а уже потом в Умань. В среднем дорога может занять до 10 часов, в зависимости от загруженности украинской таможни.

Отказ Молдовы

В 2023 году многие паломники летали через Кишинев, но в этом году Молдова отказалась от такого варианта. Причинами стали долги Израиля за меры безопасности и перегруженность аэропорта. Ранее предлагалось построить временный терминал для обслуживания рейсов, однако договоренности не достигли.

В 2025 году переговоры по прямому "воздушному мосту" снова провалились: Молдова соглашалась на около 70 рейсов, а Израиль настаивал на 120. В результате основной маршрут проходит через восток Румынии.

