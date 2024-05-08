У пам'яті назавжди — одесити вшанували героїв Другої світової

Люди покладають квіти біля обеліска. Фото: Новини.LIVE

8 травня 1945 року війська Українського та Білоруського фронтів підняли прапор над Рейхстагом у Берліні — це означало кінець нацистського режиму у Європі. Сьогодні, через 79 років, наша країна знову стикнулася з кривавою ворожою навалою, але вже зі східного боку.

Журналісти Новини.LIVE побували на церемонії покладання квітів біля памʼятного для всіх одеситів місці — Алеї слави.

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Друга війна за життя

Попри постійні загрози обстрілів та військове положення, одесити прийшли до памʼятника невідомому матросу, щоб згадати усіх героїв, які поклали своє життя на полі бою Другої світової війни. Квіти сьогодні несуть люди різного віку: від молоді, яка ніколи не забуде подвигу предків, до літніх людей, які на власні очі бачать вже другу війну на теренах України.

"Війна застала мене в 1941 році, коли мені було 7 років. Так що я добре її памʼятаю. Це була дійсно Друга світова. Хоч я і був маленьким, але згадую, як ці фашисти зайшли у наше село, ходили по квартирах та просили мʼясо, яйця і молоко. Вони підійшли до нашої мами, побачили нас з братами і кожного хлопця підняли за вуха аж до стелі. Ось це добре запамʼяталося на все життя", — каже дитина війни Сергій Павлович.

Дитина війни Сергій Павлович. Фото: Новини.LIVE

Букет троянд на Алеї слави. Фото: Новини.LIVE

Ніколи знову

Варто зазначити, що війна, яка триває сьогодні, змусила тисячі українців покинути свої будинки, як і понад 80 років тому. Так, вшанувати памʼять героїв прийшли переселенці з Луганської області. Аліна була змушена переїхати до Одеси два роки тому. Вона знає, що таке війна не з чуток.

"Зараз цей день для нас означає дуже багато, бо ми стикнулися з війною, і ми знаємо, як це було. Напевно, не знаємо, як конкретно в ті часи це було, але зараз дуже тяжка така ситуація, тяжкі емоції, тому трошки розуміємо. Ми бачили війну, ми бачили прильоти, ми бачили, що таке снаряди, що таке смерть. На жаль, у 2024 році це відбувається знову", — з болем зазначає переселенка з Луганщини Аліна.

Переселенка з Луганщини Аліна. Фото: Новини.LIVE

Квіти біля вічного вогню. Фото: Новини.LIVE

Олена також переселенка, не прийти сьогодні просто не змогла. Вшанувати пам'ять тих, хто віддавав свої життя тоді і сьогодні, має кожен українець — каже вона.

"Сьогодні ми йдемо покласти квіти, згадати тих людей, які загинули в страшній війні, які захистили нашу рідну батьківщину. Дуже жаль, що зараз в нашій країні знову почалася така страшна війна", — говорить Олена.

Олена про день памʼяті. Фото: Новини.LIVE

Україна памʼятає

Україні знадобилися роки для того, щоб відмовитися від радянської ідеології — починаючи з 1945 року, РФ відзначає 9 травня як День перемоги над іншими народами, пропагуючи культ війни. У травні минулого року наша країна нарешті відійшла від цієї традиції та запровадила День памʼяті 8 травня, який вшановує увесь цивілізований світ.

"Сьогодні Україна і весь цивілізований світ відзначає 79-ту річницю Дня пам'яті та перемоги над нацистським фашистським режимом у часи Другої світової війни. На жаль, наша країна вимушена зустрічати цей день третій рік поспіль у стані повномасштабної військової агресії РФ. Ця дата нагадує про непоправні наслідки війни, про біль, про втрати в наслідок військової агресії часів Другої світової війни", — підсумував заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

Заступник голови Одеської ОВА. Фото: Новини.LIVE

Посадовці покладають квіти. Фото: Новини.LIVE

Наша країна після початку російської агресії у 2014 році почала активно відмовлятися від прославляння символів агресора. У 2016 держава скасувала поняття "Великої Вітчизняної війни", а вже за рік заборонила використовувати георгіївську стрічку, адже саме з нею російські "миротворці" перетнули державні кордони України, окупувавши Крим та Донбас. Це правильний курс, адже в прогресивній країні майбутнього не повинно бути нічого, що пропагує ворожнечу.