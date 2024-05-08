В памяти навсегда — одесситы почтили героев Второй мировой

Люди возлагают цветы возле обелиска. Фото: Фото: Новини.LIVE

8 мая 1945 года войска Украинского и Белорусского фронтов подняли флаг над Рейхстагом в Берлине — это означало конец нацистского режима в Европе. Сегодня, спустя 79 лет, наша страна снова столкнулась с кровавым вражеским нашествием, но уже с восточной стороны.

Журналисты Новини.LIVE побывали на церемонии возложения цветов возле памятного для всех одесситов месте — Аллее славы.

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Вторая война при жизни

Несмотря на постоянные угрозы обстрелов и военное положение, одесситы пришли к памятнику неизвестному матросу, чтобы вспомнить всех героев, положив свою жизнь на поле боя Второй мировой войны. Цветы сегодня несут люди всех возрастов: от молодежи, которая никогда не забудет подвига предков, до пожилых людей, которые своими глазами видят уже вторую войну на территории Украины.

"Война застала меня в 1941 году, когда мне было 7 лет. Так что я хорошо ее помню. Это была действительно Вторая мировая. Хоть я и был маленьким, но вспоминаю, как эти фашисты зашли в нашу деревню, ходили по квартирам и просили мясо, яйца и молоко. Они подошли к нашей маме, увидели нас с братьями и каждого парня подняли за уши вплоть до потолка. Вот это хорошо запомнилось на всю жизнь", — говорит ребенок войны Сергей Павлович.

Ребенок войны Сергей Павлович. Фото: Новини.LIVE

Букет из роз на Аллее славы. Фото: Новини.LIVE

Никогда снова

Стоит отметить, что продолжающаяся сегодня война заставила тысячи украинцев покинуть свои дома, как и более 80 лет назад. Почтить память героев пришли переселенцы из Луганской области. Алина была вынуждена переехать в Одессу два года назад. Она знает, что такое война не понаслышке.

"Сейчас этот день для нас означает очень многое, потому что мы столкнулись с войной, и мы знаем, как это было. Наверное, не знаем, как конкретно в те времена это было, но сейчас очень тяжелая такая ситуация, тяжелые эмоции, поэтому немного понимаем. Мы видели войну, мы видели прилеты, мы видели, что такое снаряды, что такое смерть. К сожалению, в 2024 году это происходит снова", — с болью отмечает переселенка из Луганщины Алина.

Переселенка из Луганской области Алина. Фото: Новини.LIVE

Цветы у вечного огня. Фото: Новини.LIVE

Елена тоже переселенка, не прийти сегодня просто не смогла. Почтить память тех, кто отдавал свою жизнь тогда и сегодня имеет каждый украинец — говорит она.

"Сегодня мы идем возложить цветы, вспомнить тех людей, которые погибли в страшной войне, которые защитили нашу родину. Очень жаль, что сейчас в нашей стране снова началась такая страшная война", — говорит Елена.

Елена о дне памяти. Фото: Новини.LIVE

Украина помнит

Украине понадобились годы для отказа от советской идеологии — начиная с 1945 года, РФ отмечает 9 мая как День победы над другими народами, пропагандируя культ войны. В мае прошлого года наша страна наконец отошла от этой традиции и ввела День памяти 8 мая, который чествует весь цивилизованный мир.

"Сегодня Украина и весь цивилизованный мир отмечает 79-ю годовщину Дня памяти и победы над нацистским фашистским режимом во времена Второй мировой войны. К сожалению, наша страна вынуждена встречать этот день третий год подряд в состоянии полномасштабной военной агрессии РФ. О невосполнимых последствиях войны, о боли, о потерях в результате военной агрессии времен Второй мировой войны", — подытожил заместитель председателя Одесской ОВА Александр Харлов.

Заместитель председателя Одесской ОВД. Фото: Новини.LIVE

Чиновники возлагают цветы. Фото: Новини.LIVE

Наша страна после начала российской агрессии в 2014 году начала активно отказываться от прославления символов агрессора. В 2016 государство отменило понятие "Великой Отечественной войны", а уже через год запретило использовать георгиевскую ленту, ведь именно с ней российские "миротворцы" пересекли государственные границы Украины, оккупировав Крым и Донбасс. Это правильный курс, ведь в прогрессивной стране будущего не должно быть ничего, что пропагандирует вражду.