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Пануватимуть дощі — синоптики розповіли, чого одеситам чекати від погоди сьогодні

24 квітня 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні, 24 квітня
В Одесі очікується хмарна погода із опадами. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 24 квітня, буде прохолоднішою, ніж вчора. Дощі можуть бути протягом дня, тож сонце виглядати не буде. Температура повітря сягатиме до +17 °C. Через опади можливе підвищення рівнів води в області та затоплення доріг. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно з проясненнями.
  • Вночі та вранці невеликий дощ.
  • Вітер західний, до 8 м/с.
  • Температура вночі +9 ... +11 °С, днем +15...+17 °С.
Пануватимуть дощі — синоптики розповіли, чого одеситам чекати від погоди сьогодні - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Хмарно з проясненнями.
  • Невеликий дощ.
  • Вітер південний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви, 15-17 м/с.
  • Температура вночі +7...+12 °С, вдень +15...+20 °С, на півдні до +23 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці серпанок, видимість 1-2 км.
Пануватимуть дощі — синоптики розповіли, чого одеситам чекати від погоди сьогодні - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 24 квітня

Погода в Україні сьогодні, 24 квітня, буде холоднішою за минулі дні. Циклон, що належить до родини циклонічних систем Biruta, вплине на значну частину європейського континенту, включаючи Україну.

Вітер буде переважно південно-східний і досягатиме швидкості від 5 до 12 м/с, місцями зі штормовими поривами до 15-20 м/с.

Температура повітря залежатиме від регіону: на півночі та заході очікується від +11...+16 °C, на решті території від +17...+24 °C, а на півдні місцями може досягати +25...+28 °C.

Пануватимуть дощі — синоптики розповіли, чого одеситам чекати від погоди сьогодні - фото 3
Прогноз погоди по Україні на 23 квітня. Фото: скриншот

Нагадаємо, що катастрофічні затоплення в Дубаї та інших районах могли бути результатом дій самої країни.

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