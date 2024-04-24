Пануватимуть дощі — синоптики розповіли, чого одеситам чекати від погоди сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 24 квітня, буде прохолоднішою, ніж вчора. Дощі можуть бути протягом дня, тож сонце виглядати не буде. Температура повітря сягатиме до +17 °C. Через опади можливе підвищення рівнів води в області та затоплення доріг.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно з проясненнями.
- Вночі та вранці невеликий дощ.
- Вітер західний, до 8 м/с.
- Температура вночі +9 ... +11 °С, днем +15...+17 °С.
Погода в Одеській області
- Хмарно з проясненнями.
- Невеликий дощ.
- Вітер південний, 9-14 м/с, вночі місцями пориви, 15-17 м/с.
- Температура вночі +7...+12 °С, вдень +15...+20 °С, на півдні до +23 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці серпанок, видимість 1-2 км.
Погода в Україні на 24 квітня
Погода в Україні сьогодні, 24 квітня, буде холоднішою за минулі дні. Циклон, що належить до родини циклонічних систем Biruta, вплине на значну частину європейського континенту, включаючи Україну.
Вітер буде переважно південно-східний і досягатиме швидкості від 5 до 12 м/с, місцями зі штормовими поривами до 15-20 м/с.
Температура повітря залежатиме від регіону: на півночі та заході очікується від +11...+16 °C, на решті території від +17...+24 °C, а на півдні місцями може досягати +25...+28 °C.
Нагадаємо, що катастрофічні затоплення в Дубаї та інших районах могли бути результатом дій самої країни.
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