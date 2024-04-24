Будут дожди — синоптики рассказали, чего одесситам ждать от погоды сегодня
Погода в Одессе сегодня, 24 апреля, будет прохладнее, чем вчера. Дожди могут быть в течение дня, так что солнце выглядывать не будет. Температура воздуха будет достигать +17 °C. Из-за осадков возможно повышение уровня воды в области и затопление дорог.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью и утром небольшой дождь.
- Ветер западный, до 8 м/с.
- Температура ночью +9 ... +11 °С, днем +15...+17 °С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Небольшой дождь.
- Ветер южный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-17 м/с.
- Температура ночью +7...+12 °С, днем +15...+20 °С, на юге до +23°С.
- На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине на 24 апреля
Погода в Украине сегодня, 24 апреля, будет холоднее прошедших дней. Циклон, принадлежащий семье циклонических систем Biruta, повлияет на значительную часть европейского континента, включая Украину.
Ветер будет преимущественно юго-восточный и будет достигать скорости от 5 до 12 м/с, местами со штормовым порывом до 15-20 м/с.
Температура воздуха будет зависеть от региона: на севере и западе ожидается от +11...+16 °C, на остальной территории от +17...+24 °C, а на юге местами может достигать +25...+28 °C.
Напомним, что катастрофические затопления в Дубае и в других районах могли быть результатом действий самой страны.
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