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Будут дожди — синоптики рассказали, чего одесситам ждать от погоды сегодня

24 апреля 2024 05:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одессе сегодня, 24 апреля
В Одессе ожидается облачная погода с осадками. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 24 апреля, будет прохладнее, чем вчера. Дожди могут быть в течение дня, так что солнце выглядывать не будет. Температура воздуха будет достигать +17 °C. Из-за осадков возможно повышение уровня воды в области и затопление дорог.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью и утром небольшой дождь.
  • Ветер западный, до 8 м/с.
  • Температура ночью +9 ... +11 °С, днем +15...+17 °С.
Будут дожди — синоптики рассказали, чего одесситам ждать от погоды сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Небольшой дождь.
  • Ветер южный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-17 м/с.
  • Температура ночью +7...+12 °С, днем +15...+20 °С, на юге до +23°С.
  • На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 1-2 км.
Будут дожди — синоптики рассказали, чего одесситам ждать от погоды сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 24 апреля

Погода в Украине сегодня, 24 апреля, будет холоднее прошедших дней. Циклон, принадлежащий семье циклонических систем Biruta, повлияет на значительную часть европейского континента, включая Украину.

Ветер будет преимущественно юго-восточный и будет достигать скорости от 5 до 12 м/с, местами со штормовым порывом до 15-20 м/с.

Температура воздуха будет зависеть от региона: на севере и западе ожидается от +11...+16 °C, на остальной территории от +17...+24 °C, а на юге местами может достигать +25...+28 °C. 

Будут дожди — синоптики рассказали, чего одесситам ждать от погоды сегодня - фото 3
Прогноз погоды по Украине на 23 апреля. Фото: скриншот

Напомним, что катастрофические затопления в Дубае и в других районах могли быть результатом действий самой страны.

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