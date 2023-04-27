Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 квітня

Одесити вийшли на прогулянку в Аркадію. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозують, що сьогодні в Одесі сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі сильно дощитиме, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Вночі прогнозують сильний дощ.

Вітер північно-західний, 4-6 м/с, вдень 5-9 м/с.

Температура вночі 7-8°С, вдень 9-10°С.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість — 87%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарна погода протримається весь день. Місцями можливий дощ.

Вночі та вранці місцями слабкий туман.

Вітер північний, 3-6 м/с, вдень 5-9 м/с.

Температура вночі 5-8°С, вдень 12-18°С.

На автошляхах області вночі до 1000 м.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

26 квітня, погода в Україні місцями буде дощовою. Стане прохолодніше. Дощитиме і в столиці. В регіонах прогнозують мінливу хмарність. На заході та сході дощитиме, місцями — грози. На решті території без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.