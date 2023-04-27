Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 квітня

Парасолька не завадить: якою буде погода сьогодні в Одесі
27 квітня 2023 06:30
Одесити вийшли на прогулянку в Аркадію. Фото: Новини.LIVE
Синоптики прогнозують, що сьогодні в Одесі сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі сильно дощитиме, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Вночі прогнозують сильний дощ.
- Вітер північно-західний, 4-6 м/с, вдень 5-9 м/с.
- Температура вночі 7-8°С, вдень 9-10°С.
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість — 87%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарна погода протримається весь день. Місцями можливий дощ.
- Вночі та вранці місцями слабкий туман.
- Вітер північний, 3-6 м/с, вдень 5-9 м/с.
- Температура вночі 5-8°С, вдень 12-18°С.
- На автошляхах області вночі до 1000 м.
Прогноз погоди в Україні
26 квітня, погода в Україні місцями буде дощовою. Стане прохолодніше. Дощитиме і в столиці. В регіонах прогнозують мінливу хмарність. На заході та сході дощитиме, місцями — грози. На решті території без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.