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Парасолька не завадить: якою буде погода сьогодні в Одесі

27 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 27 квітня
Одесити вийшли на прогулянку в Аркадію. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Синоптики прогнозують, що сьогодні в Одесі сонце  буде рідко з'являтися з-за хмар. Вночі сильно дощитиме, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Вночі прогнозують сильний дощ.
  • Вітер північно-західний, 4-6 м/с, вдень 5-9 м/с. 
  • Температура вночі 7-8°С, вдень 9-10°С.
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість — 87%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарна погода протримається весь день. Місцями можливий дощ.
  • Вночі та вранці місцями слабкий туман.
  • Вітер північний, 3-6 м/с, вдень 5-9 м/с. 
  • Температура вночі 5-8°С, вдень 12-18°С.
  • На автошляхах області вночі до 1000 м.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

26 квітня, погода в Україні місцями буде дощовою. Стане прохолодніше. Дощитиме і в столиці. В регіонах прогнозують мінливу хмарність. На заході та сході дощитиме, місцями — грози. На решті території без опадів. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

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