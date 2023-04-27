Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 апреля.

Одесситы вышли на прогулку в Аркадию. Фото: Новини.LIVE

Синоптики прогнозируют, что сегодня в Одессе солнце будет редко появляться из-за облаков. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабеть, а к середине дня и вовсе закончиться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется сильный дождь.

Ветер северо-западный, 4-6 м/с, днем 5-9 м/с.

Температура ночью 7-8°С, днем 9-10°С.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.

Влажность — 87%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачная погода продержится весь день. Местами возможен дождь.

Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер северный, 3-6 м/с, днем 5-9 м/с.

Температура ночью 5-8°С, днем 12-18°С.

На автодорогах области ночью до 1000 м.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

26 апреля погода в Украине местами будет дождливой. Станет прохладнее. Будет дождь и в столице. В регионах прогнозируют переменную облачность. На западе и востоке пройдут дожди, местами — грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.