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Зонтик не помешает: какой будет погода сегодня в Одессе

27 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 27 апреля.
Одесситы вышли на прогулку в Аркадию. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Синоптики прогнозируют, что сегодня в Одессе солнце будет редко появляться из-за облаков. Ночью будет идти сильный дождь, который к утру должен ослабеть, а к середине дня и вовсе закончиться.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Ночью прогнозируется сильный дождь.
  • Ветер северо-западный, 4-6 м/с, днем 5-9 м/с.
  • Температура ночью 7-8°С, днем 9-10°С.
  • Атмосферное давление — 758 мм рт. ст.
  • Влажность — 87%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачная погода продержится весь день. Местами возможен дождь.
  • Ночью и утром местами слабый туман.
  • Ветер северный, 3-6 м/с, днем 5-9 м/с.
  • Температура ночью 5-8°С, днем 12-18°С.
  • На автодорогах области ночью до 1000 м.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

26 апреля погода в Украине местами будет дождливой. Станет прохладнее. Будет дождь и в столице. В регионах прогнозируют переменную облачность. На западе и востоке пройдут дожди, местами — грозы. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

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