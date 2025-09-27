Відео
Україна
Партія Молдови, що зазіхала на південь Одещини, знята з виборів

Партія Молдови, що зазіхала на південь Одещини, знята з виборів

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 12:59
Зазіхали на Одещину — партію "Велика Молдова" зняли з виборів у Молдові
Парламент Молдови. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Молдові з перегонів вилетіли проросійські політики, які мріяли про "велику країну" коштом українських земель. Партію Moldova Mare, що очолює Вікторія Фуртуне відсторонили. Проросійська політикиня не раз закликала "повернути" Молдові Буджак на півдні Одеської області.

Про це повідомляє молдавське видання TV8.

У Молдові зняли з перегонів партію Moldova Mare

Центральна виборча комісія Молдови ухвалила рішення зняти партію Moldova Mare ("Велика Молдова") з парламентських виборів, які відбудуться 28 вересня. За відсторонення проголосували шість членів ЦВК, ще троє утрималися.

Ініціатором рішення виступив заступник голови ЦВК Павло Постіке. Він нагадав, що партія є правонаступницею політсили "Шор", яку Конституційний суд раніше визнав антиконституційною.

У партії виявили "чорну касу"

Комісію переконали й фінансові порушення. У звітності Moldova Mare виявили "чорну касу" — невідображенні гроші та ресурси, надходження з-за кордону, а також факти підкупу виборців товарами, послугами та готівкою. Крім того, партію запідозрили у змові з політичними силами, що пов’язані з оточенням Шора.

Заяви Вікторії Фуртуне

Скандальна лідерка партії Вікторія Фуртуне вже заявила, що оскаржить рішення в Апеляційному суді. Вона відома не лише проросійською риторикою, а й заявами про намір "повернути Молдові" Буджак — частину Півдня Одещини з виходом до моря.

Нагадаємо, Росія найняла священників Молдови для ведення антизахідної дезінформаційної кампанії в країні. Також ми писали, що парламентські вибори в Молдові, які відбудуться завтра, можуть мати безпосередній вплив на Україну.

росія Молдова вибори Одеська область політики Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
