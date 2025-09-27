Видео
Партия Молдовы, посягнувшая на юг Одесчины, снята с выборов

Дата публикации 27 сентября 2025 12:59
Посягнули на Одесскую область - партию "Большая Молдова" сняли с выборов в Молдове
Парламент Молдовы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Молдове из гонки вылетели пророссийские политики, которые мечтали о "великой стране" за счет украинских земель. Партию Moldova Mare, которую возглавляет Виктория Фуртуне отстранили. Пророссийский политик не раз призывала "вернуть" Молдове Буджак на юге Одесской области.

Об этом сообщает молдавское издание TV8.

В Молдове сняли с выборов партию Moldova Mare

Центральная избирательная комиссия Молдовы приняла решение снять партию Moldova Mare ("Великая Молдова") с парламентских выборов, которые состоятся 28 сентября. За отстранение проголосовали шесть членов ЦИК, еще трое воздержались.

Инициатором решения выступил заместитель председателя ЦИК Павел Постике. Он напомнил, что партия является правопреемницей политсилы "Шор", которую Конституционный суд ранее признал антиконституционной.

В партии обнаружили "черную кассу"

Комиссию убедили и финансовые нарушения. В отчетности Moldova Mare обнаружили "черную кассу" — неотраженные деньги и ресурсы, поступления из-за рубежа, а также факты подкупа избирателей товарами, услугами и наличными. Кроме того, партию заподозрили в сговоре с политическими силами, связанными с окружением Шора.

Заявления Виктории Фуртуне

Скандальный лидер партии Виктория Фуртуне уже заявила, что обжалует решение в Апелляционном суде. Она известна не только пророссийской риторикой, но и заявлениями о намерении "вернуть Молдове" Буджак — часть Юга Одесской области с выходом к морю.

Напомним, Россия наняла священников Молдовы для ведения антизападной дезинформационной кампании в стране. Также мы писали, что парламентские выборы в Молдове, которые состоятся завтра, могут иметь непосредственное влияние на Украину.

россия Молдова выборы Одесская область политики Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
