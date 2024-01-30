Партизани в Криму виявили склади з "Калібрами"

Місце зберігання "Калібрів". Фото: АТЕШ

Українські партизани виявили місце зберігання ракет типу "Калібр" у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про ділянку землі неподалік від Сухарної бухти у Севастополі, яка охороняється російськими спецслужбами.

Про це повідомили партизани руху АТЕШ.

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За їхньою інформацією, агенти протягом декількох днів проводили розвідку у цій ділянці та знайшли склади з боєприпасами.

"На території згаданих складів, ймовірно, зберігаються ракети типу "Калібр" та інші види озброєння. Також було помічено кілька одиниць вантажної автомобільної техніки", — йдеться у повідомленні.

Охорона біля складів. Фото: АТЕШ

Місце розташування складів. Фото: АТЕШ

Крім того, партизани повідомили, що усі дані передали Силам оборони України. Найближчим часом ці обʼєкти можуть бути під ракетним ударом.

Нагадаємо, нещодавно бійці Сил спеціальних операцій завдали влучних ударів по опорних пунктах загарбників на Запорізькому напрямку. Внаслідок майстерної роботи пункти та особовий склад знищені вщент.

Також ми писали, що окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов підписав указ про запровадження особливого режиму в’їзду та виїзду між тимчасово захопленим Кримом та окупованою частиною Херсонської області.

Додамо, українські морські дрони не дають спокою росіянам на території окупованого Криму. Для відбиття атак окупанти використовують "Град".