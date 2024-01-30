Партизаны в Крыму обнаружили склады с "Калибрами"

Место хранения "Калибров". Фото: АТЭШ

Украинские партизаны обнаружили место хранения ракет типа "Калибр" во временно оккупированном Крыму. Речь идет об участке земли недалеко от Сухарной бухты в Севастополе, охраняемой российскими спецслужбами.

Об этом сообщили партизаны движения АТЕШ.

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По их информации, агенты в течение нескольких дней проводили разведку по этому участку и нашли склады с боеприпасами.

"На территории упомянутых складов, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды вооружения. Также было замечено несколько единиц грузовой автомобильной техники", — говорится в сообщении.

Охрана у складов. Фото: АТЭШ

Место расположения складов. Фото: АТЭШ

Кроме того, партизаны сообщили, что все данные были переданы Силам обороны Украины. В ближайшее время эти объекты могут находиться под ракетным ударом.

Напомним, недавно бойцы Сил специальных операций нанесли точный удар по опорным пунктам захватчиков на Запорожском направлении. В результате мастерской работы пункты и личный состав уничтожены до основания.

Также мы писали, что оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении особого режима въезда и выезда между временно захваченным Крымом и оккупированной частью Херсонской области.

Добавим, украинские морские дроны не дают покоя россиянам на территории оккупированного Крыма. Для отражения атак оккупанты используют "Град".