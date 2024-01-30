Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Партизаны в Крыму обнаружили склады с "Калибрами" arrow

Партизаны в Крыму обнаружили склады с "Калибрами"

30 января 2024 14:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Партизаны в Крыму обнаружили склады с "Калибрами"
Место хранения "Калибров". Фото: АТЭШ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украинские партизаны обнаружили место хранения ракет типа "Калибр" во временно оккупированном Крыму. Речь идет об участке земли недалеко от Сухарной бухты в Севастополе, охраняемой российскими спецслужбами.

Об этом сообщили партизаны движения АТЕШ.

Читайте также:

По их информации, агенты в течение нескольких дней проводили разведку по этому участку и нашли склады с боеприпасами.

"На территории упомянутых складов, вероятно, хранятся ракеты типа "Калибр" и другие виды вооружения. Также было замечено несколько единиц грузовой автомобильной техники", — говорится в сообщении.

Охрана у складов. Фото: АТЭШ
Место расположения складов. Фото: АТЭШ

Кроме того, партизаны сообщили, что все данные были переданы Силам обороны Украины. В ближайшее время эти объекты могут находиться под ракетным ударом.

Напомним, недавно бойцы Сил специальных операций нанесли точный удар по опорным пунктам захватчиков на Запорожском направлении. В результате мастерской работы пункты и личный состав уничтожены до основания.

Также мы писали, что оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении особого режима въезда и выезда между временно захваченным Крымом и оккупированной частью Херсонской области.

Добавим, украинские морские дроны не дают покоя россиянам на территории оккупированного Крыма. Для отражения атак оккупанты используют "Град".

Одесса
война
Крым
Черное море
Одесская область
партизаны
ракеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме