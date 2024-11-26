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Партизани завдали болючий удар по окупантам на півдні — деталі

26 листопада 2024 10:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Українські партизани призупинили наступ ворога на півдні
Листівка АТЕШ. Фото: ілюстративне/Telegram
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Агент українського партизанського руху АТЕШ організував диверсію на адміністративному кордоні Херсонської області та Криму. Завдяки цьому порушилася логістика окупантів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили у русі АТЕШ.

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Диверсія на залізниці

Партизани знищили електрообладнання релейної шафи у селі Олексіївка на Херсонщині. Таким чином вони завадили руху потягів на ділянці Новолексіївка-Мелітополь.

"Саме ця залізнична гілка постачає російські війська у Запорізькій області, які зараз активно штурмують українські позиції", — пояснили в АТЕШ.

Окупаційна поліція активно шукає агента, але партизани запевняють, що він вже у безпеці.

"Логістика виграє війни. Чим більше шкоди ми нанесемо російським тилам, тим швидше настане наша перемога", — зазначили в АТЕШ. 

Нагадаємо, за оцінками Інституту вивчення війни, наступ ворога на фронті прискорився. Також у Силах оборони Півдня зазначили, що росіяни готуються до штурмових дій на кількох напрямках.

війна Херсонська область диверсія партизани АТЕШ

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