Украинские партизаны приостановили наступление врага на юге

Листовка АТЕШ. Фото: иллюстративный/Telegram

Агент украинского партизанского движения АТЕШ организовал диверсию на административной границе Херсонской области и Крыма. Благодаря этому нарушилась логистика окупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в движении АТЕШ.

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Партизаны уничтожили электрооборудование релейного шкафа в селе Алексеевка Херсонской области. Таким образом они помешали движению поездов на участке Новолексеевка-Мелитополь.

"Именно эта железнодорожная ветвь поставляет российские войска в Запорожской области, которые сейчас активно штурмуют украинские позиции", — пояснили в АТЕШ.

Оккупационная полиция активно ищет агента, но партизаны уверяют, что он уже в безопасности.

"Логистика выигрывает войны. Чем больше вреда мы нанесем российским тылам, тем скорее наступит наша победа", — отметили в АТЕШ.

Напомним, по оценкам Института изучения войны, наступление врага на фронте ускорилось. Также в Силах обороны Юга отметили, что россияне готовятся к штурмовым действиям по нескольким направлениям.